Над Ярославлем пролетят сто боевых самолётов и вертолётов. Об этом сообщили в правительстве области. Парад летной техники пройдет в День Победы над 12 городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.



— Жители и гости 12 российских городов смогут наблюдать в небе парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26, вертолётов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, — сообщили пресс-службе Западного военного округа.

