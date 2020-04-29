Над Ярославлем пролетят сто боевых самолётов и вертолётов. Об этом сообщили в правительстве области. Парад летной техники пройдет в День Победы над 12 городами — Санкт-Петербургом, Курском, Орлом, Воронежем, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Смоленском, Вязьмой, Островом и Калининградом.
— Жители и гости 12 российских городов смогут наблюдать в небе парадный строй из многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31, военно-транспортных самолётов Ан-12 и Ан-26, вертолётов армейской авиации разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых Ми-8 и самых больших в мире тяжелых транспортных вертолетов Ми-26, — сообщили пресс-службе Западного военного округа.
Правда, каким образом жители Ярославля смогут полюбоваться зрелищем на самоизоляции, пока не ясно. Решение об этом на региональном уровне еще не приняли. Возможно, будет организована трансляция воздушного парада по телевидению или в соцсетях.
Напомним, 28 апреля над Ярославлем уже кружили истребители. Это была часть репетиции парада.