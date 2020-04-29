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Рассылку можно оформить (конечно, бесплатно) с мобильного

Рассылку можно оформить (конечно, бесплатно) с мобильного

Друзья, мы поняли, что новостей о коронавирусе стало так много, что за всеми и не уследишь. И решили упорядочить этот новостной хаос. Для этого все материалы по теме собрали в одном месте — в рубрике «Всё о коронавирусе». А теперь ещё и запускаем рассылку.

Здесь важно понимать, что это не поток новостей о «короне». Мы собираем всю информацию, которая помогает ориентироваться в новой нашей теперешней жизни. Под этой меткой публикуем все указы и постановления главы государства, губернатора области. Все разъяснения чиновников и всю полезную информацию — от медицинских тем до ответов на вопросы о работе и выплате пособий. Тут же говорим о том, как выживает маленький, но гордый ярославский бизнес, рассказываем о героях нового времени. Да и просто разговариваем о том, кому как теперь живётся (психотерапевтический эффект!).

Рассылка придёт в 18:30. В письме будет 10 самых важных материалов за сутки.

Так что прошу, дорогие читатели, подписывайтесь на рассылку, читайте новости дома, в безопасности и бесконтактно!

С уважением и пожеланием здоровья, главный редактор 76.RU Ольга Прохорова.

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коронавирусCOVID-19
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