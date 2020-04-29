Из Волги в Ярославле вытащили остатки затонувшего ресторана-дебаркадера, который так и не открылся. Судно пригнали к центральной набережной города в ноябре 2018 года, и тогда начался скандал. Долго выясняли, кто разрешил этой махине пришвартоваться в таком месте, возмущались градозащитники, высказался даже российский блогер-урбанист Илья Варламов. В итоге ресторан не понравился и губернатору, и его отогнали в деревню Парково, где он затонул — Волга скрыла два нижних этажа плавучего заведения. Простояв так зиму, дебаркадер прогнил и развалился под водой, из-за чего его пришлось вытаскивать по кускам.