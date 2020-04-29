29 апреля среда
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.57
eur 80.77
Тема дня Контроль въезда и выезда из области
СЕЙЧАС +8°С
usd 74.57
eur 80.77

Все новости

Все новости
Последние куски неудачливого ресторана вытащили из реки

Последние куски неудачливого ресторана вытащили из реки

Из Волги в Ярославле вытащили остатки затонувшего ресторана-дебаркадера, который так и не открылся. Судно пригнали к центральной набережной города в ноябре 2018 года, и тогда начался скандал. Долго выясняли, кто разрешил этой махине пришвартоваться в таком месте, возмущались градозащитники, высказался даже российский блогер-урбанист Илья Варламов. В итоге ресторан не понравился и губернатору, и его отогнали в деревню Парково, где он затонул — Волга скрыла два нижних этажа плавучего заведения. Простояв так зиму, дебаркадер прогнил и развалился под водой, из-за чего его пришлось вытаскивать по кускам.

И вот этот день настал — выловили последний крупный кусок судна.

— Достали его 7 апреля. Вверху над берегом стояла машина с тросами, которая, по всей видимости, тянула этот дебаркадер. И когда его тянули по дну, он и насобирал ил, водоросли и почти полностью развалился, — рассказал Артур Баринов, оказавшийся в это время неподалёку.

Таким тросом тянули остатки дебаркадера

Таким тросом тянули остатки дебаркадера

И вот что вытащили из воды.

Видео: Артур Баринов / vk.com

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

затонул дебаркадер
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!