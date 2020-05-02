Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после прямой линии президента сделал свое заявление. Глава области сказал, что ярославское правительство может пойти на ужесточение мер против распространения коронавируса.
Многие ярославцы решили, что под ужесточением губернатор подразумевал введение электронных пропусков. Ранее новости о пропусках спровоцировали бурную полемику, жители даже успели сходить на протестную прогулку.
Читатели 76.RU порассуждали, нужны ли нам пропуска?
Darilov87:
— Сокращается общественный транспорт, салоны красоты умудрились открыть, дежурные группы в садиках. А не вредительство ли это? Парикмахерские и заболевшие люди не спасут экономику. Люди сидели дома, это было видно, но пришлось идти работать и заражать друг друга. Сейчас весь смысл самоизоляции потерян. Мы будем заражаться во время поездок на работу в общественном транспорте. Как болели, так и будем болеть.
Гость:
— Если введут пропуска, то я уйду в партизаны.
Гость:
— Машин в городе не меньше, людей на улицах тоже. Разница только в том, что многие надели маски. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: куда люди едут, если предприятия закрыты и денег ни у кого нет?
Гостья:
— Ну понятно, пропуска введут после майских праздников, когда земляки уедут со своих дач.
Гость:
— Многие люди уже лишились работы. Увольняют как зрелых, так и молодых. Без содержания, даже не по сокращению! Кормить детей нечем, за квартиру не заплатить. Кто-нибудь скажет, как жить дальше?
Сергей Ветров:
Сидя дома потеряем иммунитет. Гулять обязательно надо.
Наталия Макарычева:
— В окружении больше половины работают и ничем не защищены. Какая тут изоляция?! Все везде ездят и ходят. А уж эти пропуска вообще идиотизм. Проанализируйте город. Сначала салоны открывают, а потом — пропуска.
По данным на 29 апреля, в Ярославской области коронавирус подтвердился у