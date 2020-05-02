— Сокращается общественный транспорт, салоны красоты умудрились открыть, дежурные группы в садиках. А не вредительство ли это? Парикмахерские и заболевшие люди не спасут экономику. Люди сидели дома, это было видно, но пришлось идти работать и заражать друг друга. Сейчас весь смысл самоизоляции потерян. Мы будем заражаться во время поездок на работу в общественном транспорте. Как болели, так и будем болеть.







Гость:

— Если введут пропуска, то я уйду в партизаны.

Гость:

— Машин в городе не меньше, людей на улицах тоже. Разница только в том, что многие надели маски. А теперь, уважаемые знатоки, вопрос: куда люди едут, если предприятия закрыты и денег ни у кого нет?

Гостья:

— Ну понятно, пропуска введут после майских праздников, когда земляки уедут со своих дач.

Гость:

— Многие люди уже лишились работы. Увольняют как зрелых, так и молодых. Без содержания, даже не по сокращению! Кормить детей нечем, за квартиру не заплатить. Кто-нибудь скажет, как жить дальше?

Сергей Ветров:

Сидя дома потеряем иммунитет. Гулять обязательно надо.