Доброе утро, друзья! Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране из-за коронавируса до 11 мая. Оставайтесь дома, а мы расскажем о всех новостях.



Коротко о том, что важного произошло в области за прошедшие сутки:



28 апреля в Ярославской области выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек;

в регионе от коронавируса погиб четвёртый человек. Умерла 59-летняя женщина, у которой были хронические заболевания;

в Рыбинске городскую больницу №3 полностью отдали под лечение зараженных коронавирусной инфекцией. Медучреждение перепрофилируют в госпиталь, который сможет одновременно принимать 60 заболевших;

в Гаврилов-Яме коронавирус диагностировали у 14-летней девочки. Она жила в городском доме-интернате для детей-инвалидов, его пришлось закрыть на карантин, там находятся 140 человек;

в России составили список медиков, которые умерли в период пандемии коронавируса. Сейчас в нем фамилии 72 врачей и медсестер. Попала в список памяти и ярославская медсестра — 47-летняя Ольга Коростелева;

ещё четверых человек, застрявших из-за пандемии за границей, удалось вернуть домой;

Ярославская область по количеству заболевшего коронавирусом населения попала на шестое место в ЦФО из 18 регионов;