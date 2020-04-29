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В Ярославской области увеличилось количество заболевших новым коронавирусом

В Ярославской области увеличилось количество заболевших новым коронавирусом

Доброе утро, друзья! Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни в стране из-за коронавируса до 11 мая. Оставайтесь дома, а мы расскажем о всех новостях.

Коротко о том, что важного произошло в области за прошедшие сутки:

  • 28 апреля в Ярославской области выявлено 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек;
  • Ярославская область по количеству заболевшего коронавирусом населения попала на шестое место в ЦФО из 18 регионов;

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коронавирусCOVID-19
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