В Ярославле началась обработка территорий от клещей. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на общегородском совещании 28 апреля сообщил, что уже опрысканы парки на Даманском острове, «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский», «30-летия Победы», территория Подзеленья, Центральный пляж, участки ряда школ и детских садов.



— В список для обработки входят кладбища, территории образовательных учреждений, парков, зеленых зон, пляжей. Обработка проводится в случае отсутствия осадков в ближайшие 3 дня. Обычно ее проводят до 7 часов утра или после 22 часов. Через несколько дней идет повторное опрыскивание. Обработка считается эффективной, когда количество обнаруженных после неё насекомых не превышает 0,5 на километр, — пояснил Овчаров.

