В Ярославле началась обработка территорий от клещей. Директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров на общегородском совещании 28 апреля сообщил, что уже опрысканы парки на Даманском острове, «Нефтяник», «Юбилейный», «Детский», «30-летия Победы», территория Подзеленья, Центральный пляж, участки ряда школ и детских садов.
— В список для обработки входят кладбища, территории образовательных учреждений, парков, зеленых зон, пляжей. Обработка проводится в случае отсутствия осадков в ближайшие 3 дня. Обычно ее проводят до 7 часов утра или после 22 часов. Через несколько дней идет повторное опрыскивание. Обработка считается эффективной, когда количество обнаруженных после неё насекомых не превышает 0,5 на километр, — пояснил Овчаров.
Особое внимание мэр Ярославля Владимир Волков обратил на обработку Дзержинского района управляющей компанией.
— Были жалобы, что из-за клещей ни с собакой, ни с ребенком не пройти, — сказал он.
Руководитель местной управляющей компании пообещал, что к 1 мая большая часть территорий района будет обработана.
Куда нести клеща в Ярославской области
Снятого клеща можно исследовать в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области:
- в Ярославле: ул. Войнова, 1; телефон:
8 (4852) 73-36-42;
- в Рыбинске: ул. Солнечная, 39; телефон:
8 (4855) 55-12-88;
- в Ростове: Перовский переулок, 19; телефон:
8 (48536) 62543.
Напомним, Роспотребнадзор по Ярославской области сообщил, что с начала года на территории региона было зафиксировано уже более 100 укусов людей клещами. Сами ярославцы снимают жуткие кадры травы, буквально кишащей кровососами.