В мае пособия и пенсии ярославцам почтальоны принесут на дом. На почте рассказали, что придут даже к тем, кто до этого сам забирал деньги в отделениях, чтобы жители города как можно меньше выходили из квартир.

— Для того чтобы все выплаты были доставлены в срок, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал, — рассказал пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Главное, чтобы клиенты в этот момент были дома. Вместе с пенсионными выплатами почтальон может доставить продукты из ассортимента почтовых отделений, принять коммунальные платежи, оформить подписку на периодические печатные издания.

