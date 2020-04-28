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Пенсии всем принесут домой

Пенсии всем принесут домой

В мае пособия и пенсии ярославцам почтальоны принесут на дом. На почте рассказали, что придут даже к тем, кто до этого сам забирал деньги в отделениях, чтобы жители города как можно меньше выходили из квартир.

— Для того чтобы все выплаты были доставлены в срок, мы ежедневно оптимизируем маршруты и выводим дополнительный персонал, — рассказал пресс-секретарь УФПС Ярославской области Геннадий Додохов. — Главное, чтобы клиенты в этот момент были дома. Вместе с пенсионными выплатами почтальон может доставить продукты из ассортимента почтовых отделений, принять коммунальные платежи, оформить подписку на периодические печатные издания.

График выплаты пенсий

В городских отделениях почтовой связи с шестиразовой доставкой:

  • 4 мая — за 4 и 5 мая;
  • 6 мая — за 6 и 9 мая;
  • 7 мая — за 7 и 10 мая;
  • 8 мая — за 8 и 11 мая.

В отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной воскресенье–понедельник):

  • 4 мая — за 4 и 5 мая;
  • 6 мая — за 6 и 9 мая;
  • 7 мая — за 7 и 10 мая;
  • 8 мая — за 8 и 11 мая.

В отделениях почтовой связи с пятиразовой доставкой (выходной суббота–воскресенье):

  • 4 мая — за 4 и 5 мая;
  • 6 мая — за 6 и 9 мая;
  • 7 мая — за 7 и 10 мая;
  • 8 мая — за 8 и 11 мая.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы понедельник, среда, пятница:

  • 4 мая — за 4, 5 и 7 мая;
  • 6 мая — за 6, 9 и 10 мая;
  • 8 мая — за 8, 11 и 12 мая.

В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы (вторник, четверг, суббота):

  • 2 мая — за 4, 5, 6 и 8 мая;
  • 7 мая — за 7, 9, 10 и 11 мая.

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