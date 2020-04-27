Чиновники ответят ярославцам: появился график приемов мэра и его замов на май

Мэрия Ярославля разместила график приёма граждан чиновниками в мае. Правда, из-за коронавируса мэр и его заместители смогут ответить на вопросы горожан не при личной встрече, а по видеоконференцсвязи. Но для того, чтобы пообщаться с руководством города, нужно предварительно всё равно, как и раньше, записаться по телефонам:
График приёма:
- 14 мая с 9 до 11 часов — заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии города Ярославля Андрей Данц;
- 14 мая с 14 до 16 часов — заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов;
- 19 мая с 9 до 11 часов — заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Новик;
- 19 мая с 15 до 17 часов — заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов;
- 21 мая с 16 до 18 часов — мэр Ярославля Владимир Волков;
- 28 мая с 10 до 12 часов — первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец;
- 29 мая с 9 до 12 часов — начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.