Чиновники ответят ярославцам: появился график приемов мэра и его замов на май

Мэрия Ярославля разместила график приёма граждан чиновниками в мае. Правда, из-за коронавируса мэр и его заместители смогут ответить на вопросы горожан не при личной встрече, а по видеоконференцсвязи. Но для того, чтобы пообщаться с руководством города, нужно предварительно всё равно, как и раньше, записаться по телефонам: (4852) 40-47-93 , 40-40-76 .

График приёма: