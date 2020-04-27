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Чиновники ответят ярославцам: появился график приемов мэра и его замов на май

Правда, пообщаться с руководством города вживую не получится

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Мэр и его замы в мае проведут приём граждан в режиме онлайн

Мэр и его замы в мае проведут приём граждан в режиме онлайн

Мэрия Ярославля разместила график приёма граждан чиновниками в мае. Правда, из-за коронавируса мэр и его заместители смогут ответить на вопросы горожан не при личной встрече, а по видеоконференцсвязи. Но для того, чтобы пообщаться с руководством города, нужно предварительно всё равно, как и раньше, записаться по телефонам: (4852) 40-47-93, 40-40-76.

График приёма:

  • 14 мая с 9 до 11 часов — заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии города Ярославля Андрей Данц;
  • 14 мая с 14 до 16 часов — заместитель мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов;
  • 19 мая с 9 до 11 часов — заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Новик;
  • 19 мая с 15 до 17 часов — заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов;
  • 21 мая с 16 до 18 часов — мэр Ярославля Владимир Волков;
  • 28 мая с 10 до 12 часов — первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец;
  • 29 мая с 9 до 12 часов — начальник отдела ЗАГС Ярославля Наталия Рыбкина.

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