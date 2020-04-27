В Ярославле ежедневно проверяют людей, которые должны соблюдать карантин. В Заволжском районе в рейд с полицией вышли представители территориальной администрации.



— Мы проверили десять адресов. В основном все граждане соблюдают карантин, находятся дома по месту прописки, к ситуации относятся с пониманием, — рассказал начальник юридического отдела территориальной администрации Заволжского района Сергей Грибанов. — По одному из адресов женщина находится на карантине в больнице имени Соловьёва. Ещё по двум, как мы установили, указанные лица не проживают. По ним будут сделаны соответствующие отметки в списках и предприняты меры. Всего в Заволжском районе сейчас на карантине находятся 36 человек.

