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Полицейские проверяют, дома ли те, кто находится на обязательной изоляции

Полицейские проверяют, дома ли те, кто находится на обязательной изоляции

В Ярославле ежедневно проверяют людей, которые должны соблюдать карантин. В Заволжском районе в рейд с полицией вышли представители территориальной администрации.

— Мы проверили десять адресов. В основном все граждане соблюдают карантин, находятся дома по месту прописки, к ситуации относятся с пониманием, — рассказал начальник юридического отдела территориальной администрации Заволжского района Сергей Грибанов. — По одному из адресов женщина находится на карантине в больнице имени Соловьёва. Ещё по двум, как мы установили, указанные лица не проживают. По ним будут сделаны соответствующие отметки в списках и предприняты меры. Всего в Заволжском районе сейчас на карантине находятся 36 человек.

У людей, которые находятся дома на карантине, спрашивают о здоровье.

Режим самоизоляции должны соблюдать граждане, вернувшиеся из-за границы, взаимодействовавшие с зараженными людьми, а также пациенты с COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях.

В Ярославской области, по данным на 26 апреля, на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находится 114 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 1181 человек.

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