После проведения опроса администрацией Угличского района на тему «Стоит ли проводить салют в честь 9 Мая в условиях пандемии», мы спросили у наших читателей: а как вы думаете? Провели свое голосование в группе 76.RU «ВКонтакте».

Подавляющее большинство участников опроса считают, что деньги можно потратить на что-то более важное и отпраздновать День Победы в кругу семьи — почти 60% голосов. Куда меньше людей уверены, что отмечать нужно по полной программе, но сейчас не время и стоит перенести все мероприятия, связанные с 9 Мая, на более поздний срок (22%). Около 11% проголосовавших — это те, кто уверен, что никакая инфекция им не страшна и праздновать нужно несмотря ни на что. И всего лишь 7% уверены, что можно отпраздновать одним салютом.

