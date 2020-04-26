После проведения опроса администрацией Угличского района на тему «Стоит ли проводить салют в честь 9 Мая в условиях пандемии», мы спросили у наших читателей: а как вы думаете? Провели свое голосование в группе 76.RU «ВКонтакте».
Подавляющее большинство участников опроса считают, что деньги можно потратить на что-то более важное и отпраздновать День Победы в кругу семьи — почти 60% голосов. Куда меньше людей уверены, что отмечать нужно по полной программе, но сейчас не время и стоит перенести все мероприятия, связанные с 9 Мая, на более поздний срок (22%). Около 11% проголосовавших — это те, кто уверен, что никакая инфекция им не страшна и праздновать нужно несмотря ни на что. И всего лишь 7% уверены, что можно отпраздновать одним салютом.
Также участники опроса высказались в комментариях: люди предлагают потратить деньги, к примеру, на ремонт дорог или новые аппараты ИВЛ, а не заниматься пиаром, запуская салюты.
Вот что думают читатели.
Илья Паутов:
— Попилить бабло на показуху забыли — самый любимый способ отметить.
Марь Ивановна:
— Почти все ветераны ушли. Власть пиарится на подобных мероприятиях, всяких олимпиадах. Стране нужны экономические достижения, социальные.
Кристина Батищева:
— Ветераны и коронавирус точно несовместимы. Лучше им денежное вознаграждение дать. Да, по телевидению по традиции фильмы, минута молчания и т. п.
Екатерина Кочнева:
— А может всех на дачи отпустить?
Женя Румянцева:
— На ремонт дорог.
СВА:
— День Победы надо праздновать 9 Мая. В любой другой день — это фарс. И да, празднование этого дня не значит обязательно где-то тусоваться.
Гость:
— Деньги некуда девать? Так может людям помочь этими деньгами?
Гражданка:
— Вариант ответа — отдать на что-то другое. Высока вероятность, что деньги будут отданы на новый забор кому-то из властей или новый «Мерседес». Непроведение праздника в реальности (запуск салюта) не означает его непроведение по бумагам.
Гость:
— Больше денег не на что потратить? Что за пир во время чумы? Закупите на эти деньги медикаменты и ИВЛ. Удивляюсь такой глупости. «Корона» не щадит никого.
Голосование, которое провела администрация Угличского района у себя в соцсетях, показало, что мнения участников опроса поделились практически поровну. Глава района пообещал принять окончательное решение чуть позже, учтя результаты голосования.
На сегодняшний день в регионе действует режим самоизоляции, тестируется режим электронных пропусков.