Мы много пишем о том, чем на самоизоляции занимаются семьи, как бьются с дистанционным обучением детей, даже о том, как на всё это реагируют котики и собаки. А теперь колонку для 76.RU написала девушка, которая живёт одна. В одиночестве самоизолироваться не так-то и весело.
«Ура, появилось время заняться делами, на которые времени не было!» или «Да какой там карантин, у меня работа кипит!» — это я слышу буквально везде: от друзей, по телевизору и соцсетях. Я их не понимаю.
Моя жизнь в самоизоляции совершенно иная, как будто протекает в параллельной вселенной. Я живу одна, без домашних животных. Переведена работодателем на удаленку с обычным графиком с 9 до 18 часов. С таким графиком у меня нет времени лежать на диване и смотреть сериалы, находить новые увлечения, а уклад моей жизни таков, что нет таких дел, которые задвинуты в «долгий ящик», у меня все решается по мере поступления, по факту.
В моем подсознании срабатывают одновременно страх заразиться новым вирусом и чувство ответственности, что необходимо соблюдать самоизоляцию.
Организовать свою работу дома и соблюдать режим питания, чтобы не набрать лишних килограммов, — не составило никакого труда. Но как же тяжело без общения и привычного распорядка жизни! Вместо утренних сборов на работу, поездки на транспорте — зарядка и небольшой выгул на балконе… ну куда это годится?! Из дома выхожу в магазин или на одинокие вечерние пешие прогулки по безлюдным дворам (найти такие сложно, такое ощущение, что людей отпустили в отпуск — все гуляют), когда четыре стены начинают давить на сознание. Общение с друзьями перешло в формат видеосвязи, но поделиться абсолютно нечем, ведь ничего не происходит, время для меня замерло. Иногда смотрю онлайн-трансляции, чтобы хоть как-то ощущать присутствие социума, но этого мало. Как не сойти с ума?
Уверена, что многие скажут: сама вогнала себя в такие рамки! Да, это почти добровольно. Я хочу сохранить свое здоровье и чтобы карантин закончился как можно быстрее!
А вы умеете быть наедине с собой в квартире долгое время?
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