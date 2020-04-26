Мы много пишем о том, чем на самоизоляции занимаются семьи, как бьются с дистанционным обучением детей, даже о том, как на всё это реагируют котики и собаки. А теперь колонку для 76.RU написала девушка, которая живёт одна. В одиночестве самоизолироваться не так-то и весело.

«Ура, появилось время заняться делами, на которые времени не было!» или «Да какой там карантин, у меня работа кипит!» — это я слышу буквально везде: от друзей, по телевизору и соцсетях. Я их не понимаю.

Моя жизнь в самоизоляции совершенно иная, как будто протекает в параллельной вселенной. Я живу одна, без домашних животных. Переведена работодателем на удаленку с обычным графиком с 9 до 18 часов. С таким графиком у меня нет времени лежать на диване и смотреть сериалы, находить новые увлечения, а уклад моей жизни таков, что нет таких дел, которые задвинуты в «долгий ящик», у меня все решается по мере поступления, по факту.