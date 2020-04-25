Блогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором ответил главе Ростова Великого на его обращение. Публикуем этот ответ.



— Уважаемый Андрей Лось! Спасибо, что смотрите мой канал! Надеюсь, вы посмотрели не только ролик про Ростов, но и другие важные репортажи — про благоустройство, архитектуру и урбанистику. Скажу честно, читал я ваше письмо с грустными мыслями... Во-первых, мне жаль, что я вас расстроил. Во-вторых, я понимаю, что уже соскучился по Ростову, но непонятно, когда смогу туда вернуться.



Вы пишете, вам досадно, что я не попытался встретиться с вами и задать вам вопросы. А почему я должен получать ответы на вопросы от администрации? Я приехал в город как простой турист! Сел на поезд в Москве, вышел на станции Ростов и пошёл гулять по городу.



Я помню, в 2017 году вы обещали сделать Ростов Великим. И кроме всего прочего вы говорили: «Нужно развивать новые маршруты, туристические тропы, чтобы гостю города хотелось провести у нас не один день». Пока горячий чай плескался в стаканчике, а размеренный стук колёс поезда Москва — Архангельск убаюкивал соседей по купе, я уже представлял себе, как останусь в Ростове минимум на неделю! Как буду гулять по туристическим тропам, которые вы за 3 года наверняка уже натоптали. У меня не было даже обратного билета!



Но что-то пошло не так. Я целый день ходил по грязным разбитым улицам, и никакого желания остаться на несколько дней у меня так и не возникло.

