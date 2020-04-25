Блогер Илья Варламов опубликовал пост, в котором ответил главе Ростова Великого на его обращение. Публикуем этот ответ.
— Уважаемый Андрей Лось! Спасибо, что смотрите мой канал! Надеюсь, вы посмотрели не только ролик про Ростов, но и другие важные репортажи — про благоустройство, архитектуру и урбанистику. Скажу честно, читал я ваше письмо с грустными мыслями... Во-первых, мне жаль, что я вас расстроил. Во-вторых, я понимаю, что уже соскучился по Ростову, но непонятно, когда смогу туда вернуться.
Вы пишете, вам досадно, что я не попытался встретиться с вами и задать вам вопросы. А почему я должен получать ответы на вопросы от администрации? Я приехал в город как простой турист! Сел на поезд в Москве, вышел на станции Ростов и пошёл гулять по городу.
Я помню, в 2017 году вы обещали сделать Ростов Великим. И кроме всего прочего вы говорили: «Нужно развивать новые маршруты, туристические тропы, чтобы гостю города хотелось провести у нас не один день». Пока горячий чай плескался в стаканчике, а размеренный стук колёс поезда Москва — Архангельск убаюкивал соседей по купе, я уже представлял себе, как останусь в Ростове минимум на неделю! Как буду гулять по туристическим тропам, которые вы за 3 года наверняка уже натоптали. У меня не было даже обратного билета!
Но что-то пошло не так. Я целый день ходил по грязным разбитым улицам, и никакого желания остаться на несколько дней у меня так и не возникло.
Мне кажется, работу мэра и его команды должно быть видно без объяснений. Если я вижу разбитые улицы, по которым я не могу пройти, не испачкав ботинки, то какая мне разница, почему они грязные? Когда вы приходите в ресторан и вам подают плохо приготовленную еду, вас же не интересует, как так вышло? Вы больше просто не приходите в это заведение. Так же и с городом.
Когда я приехал, я общался со многими жителями. Не знаю, как часто это делаете вы, но люди тоже не видят особых успехов. Молодёжь мечтает скорее свалить из Ростова в Москву или куда подальше. Взрослые выживают как могут.
Вы пишете, что у вас великие успехи в благоустройстве дворов и города. Мне стало на секунду совестно. Я даже подумал, что сошёл с ума, раз не заметил ваших успехов! Я сразу же пошёл на сайт городской администрации и начал искать там фотографии работ по благоустройству «до» и «после». Но тоже ничего не нашёл.
Нет, серьёзно: единственное, что выложено в разделе «Решаем вместе» — это какой-то внутренний документ. Зачем он там вообще?
Напомним, ранее глава Ростова Великого Андрей Лось написал открытое письмо блогеру Илье Варламову, который на днях выложил снятый в его городе ролик. В целом поездка блогера в Ростов Великий оказалась относительно резонансной. После неё на Илью Варламова накинулся депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский. Мужчины публично через интернет высказались друг про друга.