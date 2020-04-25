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Судьбу «Пира на Волге» в этом году определят чуть позже

Судьбу «Пира на Волге» в этом году определят чуть позже

Организатор знаменитого фестиваля «Пир на Волге» Юлиия Скороходова 24 апреля в прямом эфире на официальной странице мэрии Ярославля в Instagram рассказала о судьбе гастрономического праздника в связи с коронавирусом.

- Фестиваль состоится при условии снятия ограничительных мер. Рассматривается вариант его перенесения на сентябрь или первую половину октября, - сообщила она.

Напомним, пока в Ярославской области введён режим повышенной готовности, все мероприятия с количеством участников более 50 человек запрещены. В регионе собираются ввести пропускной режим.

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коронавирусПир на Волге
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