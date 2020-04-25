Сотрудники мэрии решили поделиться с врачами своими зарплатами: реакция ярославцев

На днях в нашей группе во «ВКонтакте» мы опубликовали опрос, который звучал следующим образом: «Отдали бы вы часть своей зарплаты медикам?».
Ранее появилась информация, что сотрудники мэрии предложили своему руководителю Владимиру Волкову отдать часть зарплаты медикам лечащих больных, заболевших коронавирусом.
Большинство читателей оказались людьми щедрыми - решили, что тоже отдали бы свою зарплату за день, если бы у них был такой же доход как у мэра города – 68 % голосов. Скупых оказалось куда меньше меньшая - тех, кто считает, что решение главы города чистой воды пиар - 20 %. И всего лишь 12 % людей, принявших участие в опросе, поступили бы как Владимир Волков.
Также ярославцы решили высказаться по этому поводу. Вот что они думают:
Тренер Хализов:
- Вы представляете, какая там у них зарплата, если они решили пожертвовать одним днём на всех медиков Ярославля? Хорошо, что не одним часом.
Елена Румянцева:
- А сколько у них в день? Ах да, уточняется!
Гость
- Вместо того, чтобы работать нормально и выполнять свои функции, устроили тут показуху.
Нет справедливости
- Так а почему только работники мэрии? Все могут скинуться, все работают с 6 апреля - деньги есть! Куда приносить и складывать? Прямо в приемную?
Гость
- Вопрос - почему людям (не важно каким) необходимо скидываться, чтобы купить врачам средства индивидуальной защиты? У нас что, бюджеты уже треснули? А как же ФНБ и прочий профицит трехгодовой, про который они орали на каждом углу?
Сам Владимир Волков встретил предложение одобрительно и в очередной раз призвал всех жителей Ярославля оставаться дома.
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