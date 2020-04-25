Сотрудники мэрии решили поделиться с врачами своими зарплатами: реакция ярославцев

Также ярославцы решили высказаться по этому поводу. Вот что они думают:



Тренер Хализов:



- Вы представляете, какая там у них зарплата, если они решили пожертвовать одним днём на всех медиков Ярославля? Хорошо, что не одним часом.



Елена Румянцева:



- А сколько у них в день? Ах да, уточняется!



Гость



- Вместо того, чтобы работать нормально и выполнять свои функции, устроили тут показуху.



Нет справедливости



- Так а почему только работники мэрии? Все могут скинуться, все работают с 6 апреля - деньги есть! Куда приносить и складывать? Прямо в приемную?



Гость



- Вопрос - почему людям (не важно каким) необходимо скидываться, чтобы купить врачам средства индивидуальной защиты? У нас что, бюджеты уже треснули? А как же ФНБ и прочий профицит трехгодовой, про который они орали на каждом углу?

