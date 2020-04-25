Ну что, отточили свои кулинарные навыки во время самоизоляции? Научились запекать, тушить, варить? Пойдёмте на следующий уровень! Вместе с организаторами фестиваля «Пир на Волге» мы решили запустить проект «Знай наших!» — будем готовить ярославские блюда из ярославских продуктов.
По субботам помогать нам в этом будут шеф-повара. Сегодня вместе с шеф-поваром Антоном Останиным попробуем приготовить ярославскую лепешку с начинкой из крафтовых сыров.
Ингредиенты:
- мука «Ярославская», 2 кг;
- дрожжи, 1 пачка;
- масло растительное;
- масло сливочное;
- розмарин;
- сыр;
- брынза;
- сыр копчёный;
- сыр сулугуни;
- петрушка;
- кинза.