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Из продуктов местных производителей можно приготовить роскошные блюда

Из продуктов местных производителей можно приготовить роскошные блюда

Ну что, отточили свои кулинарные навыки во время самоизоляции? Научились запекать, тушить, варить? Пойдёмте на следующий уровень! Вместе с организаторами фестиваля «Пир на Волге» мы решили запустить проект «Знай наших!» — будем готовить ярославские блюда из ярославских продуктов.

По субботам помогать нам в этом будут шеф-повара. Сегодня вместе с шеф-поваром Антоном Останиным попробуем приготовить ярославскую лепешку с начинкой из крафтовых сыров.

Ингредиенты:

  • мука «Ярославская», 2 кг;
  • дрожжи, 1 пачка;
  • масло растительное;
  • масло сливочное;
  • розмарин;
  • сыр;
  • брынза;
  • сыр копчёный;
  • сыр сулугуни;
  • петрушка;
  • кинза.

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