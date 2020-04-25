Ну что, отточили свои кулинарные навыки во время самоизоляции? Научились запекать, тушить, варить? Пойдёмте на следующий уровень! Вместе с организаторами фестиваля «Пир на Волге» мы решили запустить проект «Знай наших!» — будем готовить ярославские блюда из ярославских продуктов.

По субботам помогать нам в этом будут шеф-повара. Сегодня вместе с шеф-поваром Антоном Останиным попробуем приготовить ярославскую лепешку с начинкой из крафтовых сыров.

