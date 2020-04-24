Глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин не смог молча смотреть, как граффитчики и любители пописать на стенах, размалёвывают фасады домов, заборы и остановки. Он решил вступить уличными художниками в диалог через интернет и написал обращение в на своих страничках в социальных сетях.



- Хочу обратиться к хулиганам ― к тем несознательным жителям нашего города, которые наносят надписи и граффити на фасады зданий. Своими действиями вы наносите ущерб собственникам зданий, портите внешний вид нашего древнего города. Это не красиво и не эстетично. И я не понимаю: зачем Если у вас есть много свободного времени, есть энергия и силы, я найду вам полезное дело, которым вы сможете заняться, не портя при этом чужое имущество, а наоборот принося пользу. Все материалы по выявленным фактам вандализма мы направили в правоохранительные органы. Всех ярославцев призываю останавливать хулиганов. Для борьбы с подобными проявлениями будем устанавливать видеокамеры.

