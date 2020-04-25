Радмила Запрягалова:



— Людям нужно детей кормить и кредиты платить. Их никто не отменял.

Наталия Калинина:



— Вероятность заразиться на улице ничтожно мала. Если вы, конечно, толпой не собираетесь. А вот общественный транспорт: там для вируса все условия.



Алексей Хохлов:



— Самоизоляция? Я не хочу сидеть. Жду не дождусь, когда же с ментами схлестнусь по поводу этого.



Максим Стрижак:



— Здравый смысл один — обеспечить себя и свою семью, а многие работу потеряли, те, кто работает, добирается до работы на общественном транспорте, имеет шансов заражения на 100% больше, чем люди, просто прогуливающиеся по городу.



Пчелка:



— Пусть работают и занимаются делами. На улице вирус не опасен, риск заразиться — в помещении.



Припер:



— Вместо того чтобы всех под замок без еды, может, проверить тех, у кого хронические заболевания. Остальным-то угрозы нет. Часть тех, кто в зоне риска, отправить в карантин, пусть сидят ждут лекарства.



Den:



— Сидеть дома — это убивать свой иммунитет. Надо гулять на свежем воздухе, и никакой вирус не страшен будет, а кто сидит дома — просто гробит свое здоровье.

