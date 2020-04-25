Практически месяц ярославцы сидят на самоизоляции, пережидая эпидемию коронавируса. У многих от такого не выдерживают нервы, тем более что дел и проблем за это время у всех накопилось много. Одни просто соскучились по прогулкам на свежем воздухе, другие давно не видели родственников, а кто-то и вовсе будучи без работы пытается найти хоть какой-то заработок. Плюс ко всему губернатор заявил, что скоро будет введён режим электронных пропусков, тем самым трудностей у жителей прибавится.
Разговоры, о том, что на улицах много людей и нормально ли это, идут постоянно. Многие не видят ничего страшного в свободном перемещении по городу. Публикуем мнения читателей:
Радмила Запрягалова:
— Людям нужно детей кормить и кредиты платить. Их никто не отменял.
Наталия Калинина:
— Вероятность заразиться на улице ничтожно мала. Если вы, конечно, толпой не собираетесь. А вот общественный транспорт: там для вируса все условия.
Алексей Хохлов:
— Самоизоляция? Я не хочу сидеть. Жду не дождусь, когда же с ментами схлестнусь по поводу этого.
Максим Стрижак:
— Здравый смысл один — обеспечить себя и свою семью, а многие работу потеряли, те, кто работает, добирается до работы на общественном транспорте, имеет шансов заражения на 100% больше, чем люди, просто прогуливающиеся по городу.
Пчелка:
— Пусть работают и занимаются делами. На улице вирус не опасен, риск заразиться — в помещении.
Припер:
— Вместо того чтобы всех под замок без еды, может, проверить тех, у кого хронические заболевания. Остальным-то угрозы нет. Часть тех, кто в зоне риска, отправить в карантин, пусть сидят ждут лекарства.
Den:
— Сидеть дома — это убивать свой иммунитет. Надо гулять на свежем воздухе, и никакой вирус не страшен будет, а кто сидит дома — просто гробит свое здоровье.
Евгений Сиротин:
— Кушать всем охота. Кредиты. Аренда.
Гость:
— В Ярославле если даже стрелять начнут по тем, кто на улице, все равно дома сидеть не будут.
Светлана:
— У нас на Волгоградской, 39, возле «ТЦ Салют плюс», торговля не останавливалась, толпы людей покупают овощи и всякие товары на лотках.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o внедрении в регионе электронных пропусков. Оформить их можно будет через личный кабинет на портале госуслуг.