— Это проект о кризисе государства, рассмотренный через призму эпидемии. Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми, они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляции от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага. Мы много лет слушаем обращения государства, которое не хочет нас замечать, но хочет выстраивать систему тотального контроля и ограничений силовыми методами. Наше свободомыслие «фильтруется респиратором», а наш режим — это пребывание в постоянной повышенной готовности, — рассказал художник.

