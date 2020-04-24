Думали, стрит-арт-художники будут соблюдать самоизоляцию и останутся дома в строгом молчании? Если и так, то только ради того, чтобы сделать наброски новых работ. Мы собрали граффити на заданную тему со всей страны. Некоторые очаровывают своей милотой и наивностью, а другие, похоже, скоро закрасят. Так что смотрите скорей, пока они не исчезли!
Идея уфимских граффити с врачом, как бы подзывающим коронавирус, на самом деле первой появилась в голове иллюстратора MJ.Hiblen. Башкирские власти это изображение, найденное в Instagram, так впечатлило, что они предложили местному художнику (который предпочел остаться неизвестным) сделать репродукцию напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова. Той, где у 52 пациентов подтвердился коронавирус. Понятно, что в оригинале палец был совсем не указательный, но автор «переиздания» считает, что смысл от этого не изменился.
А вот нижегородский уличный художник Никита Nomerz создал острый проект о ситуации, в которой мы все оказались. По понятным причинам он не называет место, где создал граффити, но обещает провести масштабную презентацию, когда режим самоизоляции отменят.
— Это проект о кризисе государства, рассмотренный через призму эпидемии. Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми, они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляции от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага. Мы много лет слушаем обращения государства, которое не хочет нас замечать, но хочет выстраивать систему тотального контроля и ограничений силовыми методами. Наше свободомыслие «фильтруется респиратором», а наш режим — это пребывание в постоянной повышенной готовности, — рассказал художник.
В Челябинске граффити — напоминание о форме одежды появилось около храма.
Художники из Ростова-на-Дону как бы говорят о том, где на самом деле распространяется коронавирус.
А у этого челябинского мурала богатая история. Художники нарисовали его осенью 2019 года, но уже спустя несколько недель предприниматели закрасили работу серой краской, чтобы разместить на фасаде свою рекламу. Но в результате стену удалось отвоевать, а масштабные граффити — восстановить. Со временем адрес с этим изображением стал едва ли не культовым в Челябинске, и появление актуальной обновки у рисунка было лишь делом времени.
Екатеринбургские художники вспомнили, как Владимир Путин рисовал кота в честь 1 сентября в одной из школ в 2013 году, и объединили это культовое изображение с печенегами и половцами, которые тоже обрели новую жизнь благодаря президенту.
И снова Екатеринбург. Эти многострадальные шары были и покеболом, и грустным Пикачу, а этой весной превратились в коронавирусы. Правда, прожил арт-объект всего одну ночь — коммунальщики привели шар в порядок уже наутро.
— Надеюсь, это будет пророчески и карантин скоро закончится! — выразил оптимизм автор арт-объекта Егор Вастов. — Не болейте, мойте руки, сидите дома!