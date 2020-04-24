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В Ярославской области готовятся ввести пропуска

В Ярославской области готовятся ввести пропуска

Доброе утро, друзья! Для тех, кто устроил себе небольшой отдых и не следил за новостями, собрали все самые важные события в Ярославской области за последние сутки. Коротко о том, что происходит в регионе из-за коронавируса:

  • в терапевтическом отделении Переславской ЦРБ был выявлен больной коронавирусом. После этого отделение не закрылось, как это бывает обычно, а продолжило принимать новых пациентов. Правда, всех контактировавших с зараженным поместили в отдельное помещение на изоляцию внутри здания самой больницы;
  • на доплаты ярославским врачам выделено 50 миллионов. Выплаты предусмотрены тем, кто работает с больными коронавирусом и пациентами из групп риска;

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