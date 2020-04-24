Доброе утро, друзья! Для тех, кто устроил себе небольшой отдых и не следил за новостями, собрали все самые важные события в Ярославской области за последние сутки. Коротко о том, что происходит в регионе из-за коронавируса:
- коронавирус выявили ещё у 35 жителей области. С начала эпидемии в регионе заболели 263 человека. Карта распространения инфекции;
- губернaтор Дмитрий Миpонов заявил o внeдрeнии в регионе элeктронныx пропусĸов;
- коронавирусом заболел сотрудник областной больницы;
- в терапевтическом отделении Переславской ЦРБ был выявлен больной коронавирусом. После этого отделение не закрылось, как это бывает обычно, а продолжило принимать новых пациентов. Правда, всех контактировавших с зараженным поместили в отдельное помещение на изоляцию внутри здания самой больницы;
- в Ярославской области власти сообщили, что к концу апреля в регионе будут развёрнуты 600 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией;
- в Ярославле рядом с инфекционной больницей могут развернуть дополнительный модульный корпус;
- на доплаты ярославским врачам выделено 50 миллионов. Выплаты предусмотрены тем, кто работает с больными коронавирусом и пациентами из групп риска;
- на улицах Ярославля начали проводить большую дезинфекцию.