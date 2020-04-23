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Срочно В Ярославской области вводят пропускной режим
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Электронный пропуск необходимо будет оформлять перед каждым выходом из дома

Электронный пропуск необходимо будет оформлять перед каждым выходом из дома

Вечером 22 апреля в Минкомсвязи России обсуждали заявки от 21 региона на выдачу цифровых пропусков по примеру Москвы. Ярославская область попала в список первых, где начнут внедрять новую систему.

В комментариях на 76.RU читатели начали спорить о том, нужна ли система пропусков в нашем регионе. Заставит ли это людей сидеть дома или ничего не изменится?

Гость:

— Действительно, перечислены все ближайшие к Москве области. Получается, у москвичей здесь законные дачи, а местным теперь будет до своих шести соток не добраться. Это нормально? Раньше был лозунг «Москва для москвичей», а теперь, видимо, «Россия для москвичей». А остальные — лишние.

Наталья:

— На основании какой статьи? Вы нарушаете права по Конституции. Напомню, на ней строятся все законы. То, что вы пытаетесь предъявлять, по КоАПу не является законным. Я не контактировала с людьми, и у вас нет оснований для моего преследования. Презумпцию никто не отменял. Практика судов говорит, что штраф выписывается тем, кто, являясь заражённым или контактировавшим с носителем, нарушает карантин. К людям, находящимся в добровольной самоизоляции, это неприменимо. На каком основании я должна предоставлять вам свои персональные данные? Вы не можете заставить меня передавать данные через незащищённую сеть, где их могут перехватить злоумышленники. Кроме того, как процесс раздачи номеров (а я верующая, и вы оскорбляете мои чувства) повлияет на снижение заболеваемости? Никак. Вы задумали организовать цифровую диктатуру. В случае если будут прецеденты, я дойду до Европейского суда! Я себя и свои права уважаю!

Юрий:

— А я рад введению пропусков! Наконец-то количество дебилов на улицах уменьшится. Вечером тусовки постоянные, народ не осознает ничего. А раз не осознает — значит надо заставлять таким способом.

Гость:

— Ну наконец-то на радость вам вводят обязательные поводки и ошейники. Как скотину, нумеруют и чипируют, а вы захлебываетесь радостными соплями. Что делать тем, кто не хочет, как раболепствующее стадо, привязывать себя к конуре и стойлу? Уходить в лес?

Гость:

— Никто в здравом состоянии ума не станет заниматься оформлением «пропуска». Представьте себе, деньги нужны не только работникам предприятий, которым разрешили работать, но и работникам других сфер деятельности. Поэтому все, кто не закрылся в норку с запасом денег и продуктов, будут продолжать работать. А таких большинство. И пропуск для этого, к счастью, не нужен! Не власть меня обеспечивает, а я себя сам. Не ей меня за мой же счёт взаперти держать, я не обязан отчитываться, когда и куда я перемещаюсь. Кушать я хочу, понятно? Болезнь на втором плане, так уж вышло.

Гостья:

— Вот уроды! Вам свободы хочется, а медики должны ваш зад лечить и подвергаться риску заражения!

Иван:

— Это работать не будет! Я у себя дома, куда хочу, туда и хожу. Делайте ЧС, тогда другое дело. А так запирать людей дома без повода смысла нет.

Алексей:

— Я прямо уже вижу, как толпы пенсионеров, которые ежедневно гоняют на дачи на автобусах, оформляют себе пропуска через «Госуслуги».

По данным на 23 апреля 2020 года, в Ярославской области с начала эпидемии COVID-19 заболели 263 человека. Некоторые врачи считают, что главная причина распространения заболевания — низкий уровень самоизоляции населения.

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