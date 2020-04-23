Вечером 22 апреля в Минкомсвязи России обсуждали заявки от 21 региона на выдачу цифровых пропусков по примеру Москвы. Ярославская область попала в список первых, где начнут внедрять новую систему.

В комментариях на 76.RU читатели начали спорить о том, нужна ли система пропусков в нашем регионе. Заставит ли это людей сидеть дома или ничего не изменится?

Гость:

— Действительно, перечислены все ближайшие к Москве области. Получается, у москвичей здесь законные дачи, а местным теперь будет до своих шести соток не добраться. Это нормально? Раньше был лозунг «Москва для москвичей», а теперь, видимо, «Россия для москвичей». А остальные — лишние.

