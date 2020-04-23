Режим самоизоляции вкупе с работающими предприятиями, салонами красоты и парикмахерскими даёт результат, как на видео, которое мы сняли на улице Кирова в Ярославле. Люди не хотят сидеть дома.
По индексу самоизоляции «Яндекса» в Ярославле на улице стабильно много людей каждый день — значение держится около 2,3 балла из 5 (где 5 баллов, на улице пусто). К вечеру людей становится меньше, индекс поднимается до 3,9 балла.
Дата — 22 апреля 2020-го, время — с 14:20 до 14:50.
Официально указом губернатора в Ярославской области запрещено собираться в компании больше 50 человек, нельзя работать кафе и ресторанам (только навынос), отменены все городские и областные события и праздники. Но сидеть дома ярославцам по этому указу только рекомендовали.
Тем не менее Ярославская область в числе первых подала заявку на пропускную систему, как в Москве. В столице из-за роста заболевших коронавирусной инфекцией из дома можно выйти только по определенным причинам и получив специальный код. Такую же систему начнут тестировать в Ярославской области, а мы уже попробовали и получили свой первый QR-код. В правительстве не смогли дать точного ответа, когда у нас официально запретят выходить из дома без пропуска.