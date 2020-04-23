Режим самоизоляции вкупе с работающими предприятиями, салонами красоты и парикмахерскими даёт результат, как на видео, которое мы сняли на улице Кирова в Ярославле. Люди не хотят сидеть дома.

По индексу самоизоляции «Яндекса» в Ярославле на улице стабильно много людей каждый день — значение держится около 2,3 балла из 5 (где 5 баллов, на улице пусто). К вечеру людей становится меньше, индекс поднимается до 3,9 балла.

Дата — 22 апреля 2020-го, время — с 14:20 до 14:50.