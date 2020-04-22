Специалисты Роспотребнадзора в Ярославской области говорят, что бессимптомно коронавирус при положительном тесте протекает у 65% жителей региона. Именно это основная причина увеличения количества заразившихся — люди, считая себя здоровыми, продолжают обычную жизнь и заражают окружающих.



— Увеличение количества коронавирусных больных никак не связано с возобновлением работы предприятий. Рост заболевших вызван в первую очередь тем, что жители региона плохо соблюдают режим самоизоляции и увеличением числа тестирований, — рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкина. — По одному случаю заболевания у нас определяется большой круг контактов и анализы, поступившие от них, часто оказываются положительными. Но так как люди не чувствуют симптомов заболевания, то и не считают нужным ограничивать себя в передвижения и контактах. То есть они свободно общаются и невольно заражают других, в том числе тех, у кого это заболевание может протекать в очень тяжелой форме. Поэтому настоятельно просим наших жителей соблюдать режим, чтобы не разносить инфекцию по всему региону.

