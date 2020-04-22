Всевозможные челленджи во время пандемии коронавируса захватили мир. В России всё популярнее становится новый — #плачунатехно по названию песни группы «Хлеб», которую перепела группа Cream Soda (а они, кстати, из Ярославля). Главное — сделать, как в клипе — ярко станцевать на балконе.

Вызов принял ярославец Андрей Медведев, станцевав на балконе в своём офисе.

— Готов устроить себе самоизоляцию в офисе на 24 часа в сутки, в случае необходимости, во имя сохранения бизнеса. В том числе для этого, несмотря ни какие карантины и кризисы, продолжаем в ускоренном темпе ремонт нашего нового офиса в центре Ярославля. На его технобалконе я сейчас и отжигаю, — написал Андрей.

