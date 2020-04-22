Гигантские штрафы законны: Верховный суд поставил точку в спорах о наказании в период самоизоляции

1
За что штрафуют на большие суммы?
Статья 6.3 КоАП была в кодексе давно, и она считается самой жёсткой: штраф по части 2 составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Верховный суд конкретизировал, что применять её нужно в случае, если человек нарушил требования изоляции, предписанные постановлением главного санитарного врача РФ (от 18 марта 2020 года) или аналогичные пункты указов местного органа власти.
— Проще говоря, эта статья применяется к тем, у кого установлен или подозревается коронавирус, а также к членам их семей, — поясняет юрист Лев Воропаев. — Требование самоизолироваться может быть выдано человеку лично, либо оно может содержаться в указе местного органа власти и распространяться на определённые категории граждан, например, на прибывающих из-за границы.
То есть статью 6.3 КоАП к вам могут применить, если вы являетесь вероятным переносчиком коронавируса. А если заболевание подтверждено и человек намеренно заражал других, ему грозит уже уголовная ответственность по статье 236 УК РФ с предельным сроком заключения до 7 лет.
Кстати, оштрафовать по статье 6.3 КоАП могут с помощью камер видеофиксации, которые умеют распознавать лица, — вот недавний пример.
2
Когда применяется статья 20.6.1 КоАП?
Эта новая и более мягкая статья введена уже в период пандемии: на первый взгляд, она очень похожа на 6.3 КоАП. Статья 20.6.1 КоАП наказывает за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Диапазон наказаний здесь шире: от предупреждения до штрафа в размере 1–30 тысяч рублей. По части второй (в случае причинения вреда здоровью) — от 15 до 50 тысяч рублей.
Верховный суд пояснил, что правонарушение по этой статье выражается в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности или в зоне чрезвычайной ситуации. Таким образом, введение режима ЧС для использования этой статьи не требуется: достаточно действующего сейчас режима повышенной готовности (в народе — режим самоизоляции).
Верховный суд подчеркнул, что обязательные правила правительство РФ может устанавливать в соответствии с законом №68-ФЗ «О защите населения о территорий от чрезвычайных ситуаций...» В нашем случае такие правила утверждены постановлением Правительства РФ №417 от 2 апреля 2020 года.
— Если говорить о конкретных правилах, то они индивидуальны для каждого региона: правительство делегировало соответствующие полномочия субъектам федерации, поскольку в каждом из них эпидемиологическая обстановка своя, — говорит Лев Воропаев.
Таким образом, Верховный суд РФ подтвердил законность штрафов для лиц, которые нарушили указ местных властей. Чаще всего эти указы запрещают выход из дома без необходимости, к которой относят поездки на работу (если разрешено работать), поход до ближайшего магазина, выгул собаки вблизи дома и ряд экстренных ситуаций.
3
Какова процедура привлечения к ответственности?
Сегодня при выходе из дома лучше носить с собой паспорт или другое удостоверение личности.
— Да, сотрудники полиции имеют право задержать вас до установления личности и даже доставить в дежурную часть, — поясняет Лев Воропаев.
Кстати, изначально полиция могла оформлять протоколы только по статье 6.3 КоАП, тогда как по 20.6.1 КоАП должны были привлекать лица из перечня, утверждённого органами местной власти. Но распоряжение Правительства РФ № 975-р от 12 апреля 2020 года включило в этот перечень большое количество лиц, включая сотрудников полиции и Росгвардии.
Поймав нарушителя, сотрудники составляют протокол по одной из статей КоАП. Решение в любом случае принимает районный суд.
— Доставка гражданина в суд сразу же необязательна: сотрудники полиции могут, например, указать в протоколе время и место заседания, — поясняет Лев Воропаев. — Но нередко они отвозят человека в суд сразу.
4
Как суд назначает наказание?
Поскольку «вилка» наказаний по статье 20.6.1 КоАП очень большая (1–30 тысяч), Верховный суд подчеркнул, что при выборе меры необходимо руководствоваться положением главы 4 КоАП РФ.
— Фактически суд должен учесть все обстоятельства: общественную опасность деяния, признание человеком вины, другие отягчающие или смягчающие обстоятельства, — говорит Лев Воропаев.
5
Что грозит сотрудникам, которые нарушают в рабочее время?
Помимо граждан по статье 20.6.1 КоАП могут оштрафовать должностных лиц (10–15 тысяч рублей), ипэшников (30–50 тысяч рублей) и юрлиц (100–300 тысяч рублей). Если вы попались в рабочее время в статусе сотрудника некой фирмы или организации, штрафы могут быть наложены и на неё тоже.
— Причём возможно оформление сразу трёх штрафов: для гражданина, для его начальника (должностного лица) и для самой фирмы, — говорит Лев Воропаев.
Поэтому, перемещаясь по городу в рабочее время, имейте при себе полный комплект документов: подтверждение, что вы сотрудник организации, имеющей право работать, а также задание, согласно которому вы куда-то едете.