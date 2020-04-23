В Ярославле врач больницы №2 рассказал, что медперсонал не до конца обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Доктор говорит, что врачам выдают лишь перчатки, а вот о масках им необходимо заботиться самим. Поэтому большинство врачей шьют их самостоятельно.



— Мы за свой счет покупали респираторы и защитные очки, — пожаловался врач — При этом весь медперсонал подписывал согласие о возможной работе с больными коронавирусом. Все врачи, которые не работают с инфицированными COVID-19, в обязательном порядке проходят обучение по деятельности в условиях коронавируса.