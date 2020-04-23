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Медики высказали полярные мнения об уровне заботы со стороны руководства

Медики высказали полярные мнения об уровне заботы со стороны руководства

В Ярославле врач больницы №2 рассказал, что медперсонал не до конца обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Доктор говорит, что врачам выдают лишь перчатки, а вот о масках им необходимо заботиться самим. Поэтому большинство врачей шьют их самостоятельно.

— Мы за свой счет покупали респираторы и защитные очки, — пожаловался врач — При этом весь медперсонал подписывал согласие о возможной работе с больными коронавирусом. Все врачи, которые не работают с инфицированными COVID-19, в обязательном порядке проходят обучение по деятельности в условиях коронавируса.

Исполняющий обязанности директора больницы №2 Сергей Аверин назвал подобные заявления медперсонала не более чем спекуляцией на злободневной теме.

— В больнице есть необходимые средства защиты, — прокомментировал Сергей Аверин. — В том числе халаты и противочумные костюмы. Мы стараемся самостоятельно закупать необходимое, кроме того, нам помогает региональный департамент здравоохранения и фармации.

Друзья! Если вы работаете в больнице, расскажите, как сейчас у вас устроена работа (можно анонимно). Напишите нам в мессенджерах: 89056459232 (WhatsApp, Telegram, Viber).

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Коронавирусзащитные маски
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