Тем не менее сейчас в Гаврилов-Ямском районе максимально усилены меры для локализации очагов инфекции — идет дезинфекция подъездов, остановок, водонапорных колонок.

— Продолжается ежедневное патрулирование улиц и дворов силами специально созданных оперативных групп из представителей органов местного самоуправления и полиции. Они проверяют граждан, находящихся на обязательной самоизоляции, раздают людям памятки о необходимости оставаться дома. Эти меры призваны уменьшить число передвижений граждан по территории района и города, — добавил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.



Между тем идти на самые жесткие меры власти района пока не собираются.



— Все решения администрация Гаврилов-Ямского района принимает в соответствии с указаниями регионального штаба по ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день закрытие границ района не планируется, — добавил Алексей Комаров.



Напомним, в Ярославской области на 21 апреля зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусом.

