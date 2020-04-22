На 21 апреля, по официальным данным Роспотребнадзора, в Гаврилов-Ямском районе выявлено 43 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это второе место в регионе после Ярославля. За сутки количество больных увеличилось на 12 человек.
— У большей части болезнь протекает в легкой форме, их состояние оценивается как удовлетворительное. Определены все контактировавшие с ними лица. Они также находятся в режиме карантина. У всех взяты анализы на наличие вируса COVID-19, — сообщили в администрации района.
Тем не менее сейчас в Гаврилов-Ямском районе максимально усилены меры для локализации очагов инфекции — идет дезинфекция подъездов, остановок, водонапорных колонок.
— Продолжается ежедневное патрулирование улиц и дворов силами специально созданных оперативных групп из представителей органов местного самоуправления и полиции. Они проверяют граждан, находящихся на обязательной самоизоляции, раздают людям памятки о необходимости оставаться дома. Эти меры призваны уменьшить число передвижений граждан по территории района и города, — добавил глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.
Между тем идти на самые жесткие меры власти района пока не собираются.
— Все решения администрация Гаврилов-Ямского района принимает в соответствии с указаниями регионального штаба по ситуации с коронавирусом. На сегодняшний день закрытие границ района не планируется, — добавил Алексей Комаров.
Напомним, в Ярославской области на 21 апреля зафиксировано 187 случаев заражения коронавирусом.