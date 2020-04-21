Конечно, туристами сейчас мэрию Ярославля не попрекнешь — их нет. Но город должен быть привлекателен и для жителей, многие из которых ходят на работу и волей-неволей лицезреют городские пейзажи. А тут такое! Ржавые и пыльные ограждения. Кое-где даже сломанные. Мелочь в общей картине, а неприятно.
Мы спросили у городских властей, собираются ли они исправлять ситуацию.
— «Горзленхоз» уже начал чистить и красить заборы. Повреждённые участки будут восстанавливать. В ближайшее время приведем всё в порядок, — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, в этом году из-за коронавируса отменили массовые традиционные субботники. Но в мэрии заверили, что скопившийся за зиму в городе мусор всё же уберут. Мы узнали, кто это сделает.