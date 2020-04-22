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Тема дня Рассказ медсестры из больницы с коронавирусом
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Город Всё о коронавирусе Онлайн-трансляция

Боксы-изоляторы и откровения медсестры: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

Собираем всю информацию о COVID-19, актуальную на 22 апреля

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Так теперь выглядят медики

Так теперь выглядят медики

Друзья, привет! МЫ заводим новую хронику дня, и вы в режиме онлайн можете следить за ситуацией по коронавирусу в Ярославле. Вся оперативная информация, истории врачей, подробности о заболевших — в нашей обновляемой трансляции.

Берегите себя и читайте новости дома!

Вера Кузнецова

В России провели уже более 2,2 млн тестов на коронавирус, инфекцию подозревают у 145 тысяч человек — Роспотребнадзор.

Ольга Прохорова

В простом формате карточек собрали ответы на простые (так думали раньше) вопросы: как доехать из Ярославля до Москвы. Все равно же у многих там живут, учатся или работают родные.

Короткая инструкция по всем видам транспорта.

Ольга Прохорова

Сегодня, 22 апреля, в 10:30 не пропустите прямой эфир с Анной Матвеевой (директор по продажам Сети городских порталов) и Еленой Штань (директор по коммерческому контенту Сети городских порталов).

Чтобы оставаться на плаву и сохранить бизнес, мы находимся в непрерывном поиске новых решений. Часть таких продуктов уже показала свою эффективность. Поделиться этими идеями с нашими партнёрами мы решили в новом формате — впервые в истории компании мы проведем межрегиональную планёрку в режиме онлайн.

Прямой эфир «Тайная планерка в отделе продаж» — это совместный мозговой штурм, в течение которого вы не только узнаете, чем Сеть городских порталов может помочь вам в это сложное для всех время, но и рассказать о своих болях и сформировать запрос на новые услуги и продукты.

Эфир здесь.

Ольга Прохорова

А-а-а, это невозможно смешно)

В нашем инстаграме поселились недовольные коты. Мы вчера выдали целую подборку, но подписчики шлют и шлю своих пушистиков, возмущенных тем, что хозяева засели дома.

Ольга Прохорова

Грустно стал выглядеть город, как только опустел. Людей на улицах стало меньше, а мусора — больше. Субботников и вовсе не будет. Попросили подписчиков нашей группы «ВКонтакте» рассказать, чисто ли у них в округе.

Ольга Прохорова

Жуткие цифры по коронавирусу в Гаврилов-Яме. Там уже 43 заболевших. Мы поговорили с медсестрой из этого города — как теперь работают медики и кто виноват во вспышке инфекции?

Ольга Прохорова

Рассказываем коротко, что произошло за последние сутки:

  • в Ярославской области двух пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё один — на кислородной поддержке;
  • на основе данных о заболевших пациентов была составлена обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области;
  • ещё у одного медработника обнаружили коронавирус, поэтому очередное отделение больницы закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами;

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