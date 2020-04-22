Боксы-изоляторы и откровения медсестры: всё о коронавирусе в Ярославской области в режиме онлайн

В России провели уже более 2,2 млн тестов на коронавирус, инфекцию подозревают у 145 тысяч человек — Роспотребнадзор.
В простом формате карточек собрали ответы на простые (так думали раньше) вопросы: как доехать из Ярославля до Москвы. Все равно же у многих там живут, учатся или работают родные.
Сегодня, 22 апреля, в 10:30 не пропустите прямой эфир с Анной Матвеевой (директор по продажам Сети городских порталов) и Еленой Штань (директор по коммерческому контенту Сети городских порталов).
Чтобы оставаться на плаву и сохранить бизнес, мы находимся в непрерывном поиске новых решений. Часть таких продуктов уже показала свою эффективность. Поделиться этими идеями с нашими партнёрами мы решили в новом формате — впервые в истории компании мы проведем межрегиональную планёрку в режиме онлайн.
Прямой эфир «Тайная планерка в отделе продаж» — это совместный мозговой штурм, в течение которого вы не только узнаете, чем Сеть городских порталов может помочь вам в это сложное для всех время, но и рассказать о своих болях и сформировать запрос на новые услуги и продукты.
Эфир здесь.
А-а-а, это невозможно смешно)
В нашем инстаграме поселились недовольные коты. Мы вчера выдали целую подборку, но подписчики шлют и шлю своих пушистиков, возмущенных тем, что хозяева засели дома.
Грустно стал выглядеть город, как только опустел. Людей на улицах стало меньше, а мусора — больше. Субботников и вовсе не будет. Попросили подписчиков нашей группы «ВКонтакте» рассказать, чисто ли у них в округе.
Жуткие цифры по коронавирусу в Гаврилов-Яме. Там уже 43 заболевших. Мы поговорили с медсестрой из этого города — как теперь работают медики и кто виноват во вспышке инфекции?
Рассказываем коротко, что произошло за последние сутки:
- оперштаб сообщил о всплеске заболевших в России (+5642 человека) и в Ярославской области (+43 человека);
- в Ярославской области двух пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, ещё один — на кислородной поддержке;
- на основе данных о заболевших пациентов была составлена обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции в Ярославской области;
- ещё у одного медработника обнаружили коронавирус, поэтому очередное отделение больницы закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами;
- ярославские психотерапевты рассказали, как не сойти с ума во время распространения коронавируса и как сберечь нервы в самоизоляции;
- стало известно, как во время эпидемии люди перемещаются между Москвой и Ярославлем.