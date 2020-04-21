Двух заражённых коронавирусом подключили к ИВЛ. Ситуация в Ярославской области онлайн

Двое заболевших на ИВЛ
Сегодня двум заболевших коронавирусной инфекцией в Ярославской области стало хуже - пациентов подключили к ИВЛ. Ещё один - на кислородной поддержке, сообщает губернатор Дмитрий Миронов.
Распределение заражения по области:
Ярославль - 72,
Гаврилов-Ямский МР – 43;
Рыбинск – 18;
Переславский городской округ - 15,
Тутаевский МР - 12,
Рыбинский МР - 10,
Даниловский МР – 6,
Ростовский МР - 3,
Ярославский МР – 3,
Угличский МР – 2,
Некоузский МР – 2,
Борисоглебский МР – 1⠀
Лабораторных исследований за сутки - 663, на обязательной изоляции – 109 человек.
+43 заболевших
За сутки в Ярославской области заболели коронавирусом ещё 43 человека. Это самая большая цифра за всё время. Общее количество заболевших — 187 человек.
На лечении находятся 170 человек. Выздоровело за всё время 17 человек.
За минувшие сутки в России у 5642 человек подтвердили коронавирус. С начала пандемии в стране заразились 52763 человек, передает федеральный оперативный штаб. За сутки 427 человек выздоровели (всего их 3873), 51 скончался (общее число — 456).
Спрашивали, когда все это закончится? Отвечаем: нескоро! Ведь даже «Октоберфест», запланированный на сентябрь-октябрь, сегодня официально отменили из-за пандемии коронавируса.
Фестиваль проходит с 1810 года, его ежегодно посещают более 6 млн человек, литры выпитого пива также измеряются миллионами. За всю историю «Октоберфест» отменяли 22 раза из-за войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 1920-х годов в Германии.
В Москве трое пациентов с коронавирусом вылечились после переливания крови.
— Двое москвичей, которым была перелита донорская плазма, были выписаны из стационаров через 10 дней после процедур, третьего пациента выписали через 14 дней. Все они сейчас находятся в хорошем состоянии. Мы надеемся, что количество таких выздоровевших будет расти и этот метод лечения поможет нам справиться с пандемией, — рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
К слову, переливание не входит в список методов лечения коронавируса, одобренных Минздравом. Почему столичные врачи им пользуются и чем же лечат COVID-19 в России, мы рассказываем в этом материале.
Мейкеры со всей России (те, кто занимаются 3D-печатью) начали печатать средства защиты для врачей. В Ярославле тоже есть свои люди!
— Мы очень сильно стараемся запустить производство и наладить логистику, чтоб снабдить все медицинские учреждения Ярославской области посильными мерами защиты (инфо на сайте), на данный момент мы договорились обеспечить все филиалы больницы №9 защитными щитками для головы, — рассказал основатель проекта в Ярославле Денис Майков.
Сегодня прямой эфир на важную тему — как работают предприятия, как нам спасать бизнес? Подписывайтесь в инстаграме: @76ru_news и задавайте вопросы!
А вот что думают о продлении самоизоляции наши подписчики «ВКонтакте»:
За сутки в России провели более 89 тысяч тестов на коронавирус, с подозрением на инфекцию остаются 139,5 тысячи человек.
С тех пор как медики Китая сообщили о новой коронавирусной инфекции, прошло почти четыре месяца. За это время медики и ученые успели узнать о новой болезни много новых фактов — как о способах заражения, так и о возможностях лечения инфекции. Мы поговорили с экспертами и собрали в одном материале всё, что известно о коронавирусе в данный момент.
Пошли разговоры, что самоизоляцию продлят.
Готовы посамоизолироваться?
Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, все врачи даже непрофильных специальностей должны пройти курс обучения по коронавирусу. По итогу курса доктора сдают онлайн-экзамен. В Ярославле такое обучение уже прошли специалисты нейрохирургии, ортопедии. Мы попросили врачей сделать выжимку из изученного материала и рассказали, что важно знать про коронавирусную инфекцию.
Сидим на изоляции уже почти месяц. как там ваши наборы паникёра? Спросили у подписчиков нашей группы «ВКонтакте», как поживает их закупленная на чёрный день гречка.
Съели гречку?
На прошлой неделе губернатор Ярославской области подписал постановление о смягчении карантинных условий. Открыться разрешили и салонам красоты. Мы опубликовали материал о том, как теперь в условиях пандемии работают мастера маникюра и специалисты по волосам. В комментариях читатели поспорили, насколько оправдан сейчас риск делать ноготочки.
Для тех, кто пропустил, публикуем короткую выжимку, всё важное за сутки.
- в Ярославской области на 20 апреля выявлено 27 новых зараженных коронавирусом;
- в Некоузском районе выявлен первый случай коронавирусной инфекции;
- работающим пожилым ярославцам продлят больничные из-за ситуации с коронавирусом;
- в Тутаеве в период пандемии без средств защиты прошел крестный ход;
- в Угличе двух человек принудительно посадят на карантин;
- стало известно о состоянии здоровья пациентов больных коронавирусом;
- школьникам перенесли сдачу ВПР;
- появилась обновлённая карта распространения коронавируса в Ярославской области;
- стало известно, как можно поучаствовать в этом году в акции «Бессмертный полк».
Доброе утро, друзья! Надеемся, этот день принесёт хорошие новости (а вы их прочитаете не выходя из дома).