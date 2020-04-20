Захочешь активной социальной жизни в самоизоляции — выкрутишься. Можно, например, митинговать не выходя из дома. В Ярославле возле здания регионального правительства люди собираются на онлайн-митинг. Участники акции заходят в сервис «Яндекс.Навигатор» и ставят отметки на Советской площади, в которых высказывают свои требования к региональной власти.



— Вводите ЧС или хотите, как в США? — пишет один пользователь сервиса.



— Хочу домой на самоизоляцию, — отвечает другой.



Но не все отнеслись к делу серьёзно. К митингующим присоединились и люди с абсурдными лозунгами:

