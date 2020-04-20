Захочешь активной социальной жизни в самоизоляции — выкрутишься. Можно, например, митинговать не выходя из дома. В Ярославле возле здания регионального правительства люди собираются на онлайн-митинг. Участники акции заходят в сервис «Яндекс.Навигатор» и ставят отметки на Советской площади, в которых высказывают свои требования к региональной власти.
— Вводите ЧС или хотите, как в США? — пишет один пользователь сервиса.
— Хочу домой на самоизоляцию, — отвечает другой.
Но не все отнеслись к делу серьёзно. К митингующим присоединились и люди с абсурдными лозунгами:
— Хочу, чтобы Христос Воскрес каждый день воскрес.
— Не выйду из фонтана, пока пивка не принесут.
Сейчас в Ярославской области действует режим повышенной готовности (самоизоляции). Власти и медики рекомендуют без особой причины не выходить из дома. А на тех, кто разгуливает по городу, полицейские устраивают облавы и рекомендуют всем сидеть по домам. При этом юридически обязать при таком режиме людей не выходить на улицу никто не может.
Также сейчас ограничены массовые мероприятия, приостановлена деятельность гостиниц, театров, кинотеатров, торговых центров и других организаций. При этом продолжили работу продовольственные магазины, аптеки, все структуры, ответственные за жизнеобеспечение. Образовательные организации переориентированы на работу в дистанционном формате. Недавно для некоторых предприятий сделали послабления и разрешили возобновить работу. Но власти по-прежнему рекомендуют людям соблюдать режим самоизоляции и без особой необходимости не выходить из дома.
По последним данным, в Ярославской области на 20 апреля в больницах от коронавируса лечатся 132 человека. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения коронавируса по региону.