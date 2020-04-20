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Жили вдвоём в пустом доме: власти рассказали об отправленных на принудительную обсервацию угличанках

Мать и дочь обязали поехать в больницу после контакта с зараженным коронавирусом соседом по общежитию

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Двух жительниц общежития в Угличе пришлось отправить на карантин через суд

Двух жительниц общежития в Угличе пришлось отправить на карантин через суд

Стали известны новые подробности о двух жильцах общежития в Угличе, которых на карантин в больницу пришлось отправлять через суд. Оказывается, произошло это еще 18 апреля.

— В обсервацию в Ярославль направили последних двух жительниц общежития по улице Никонова. Женщина и её дочь-студентка, как и её соседи, контактировали с мужчиной, у которого был поставлен диагноз COVID-19. Все жильцы дома, и, в первую очередь, родственники заболевшего, по постановлению Роспотребнадзора были направлены в обсервацию для прохождения карантина 15 и 16 апреля. Но женщина отказалась ехать своевременно вместе со всеми. В течение нескольких дней они вместе с дочерью продолжали оставаться в пустом доме, подвергая опасности свое здоровье, поскольку в условиях общежития с общими коридорами, кухнями и санузлами невозможно соблюдать меры самоизоляции, учитывая, что двухнедельный срок после пребывания там заболевшего мужчины к настоящему времени ещё не истёк, — сообщили на официальной странице администрации Угличского района во «ВКонтакте».

Также администрация сообщила, что 20 апреля истекают 14 дней после контакта жильцов дома с заболевшим мужчиной. И те, у кого тесты на COVID-19 окажутся отрицательными, смогут вернуться домой. Власти района пообещали, что людей доставят обратно так же, как и увозили — организованно, на автобусах.

Напомним, всех жителей общежития направили на обсервацию в ярославскую больницу на автобусах в ночь на 15 апреля. Причиной стало то, что накануне в Ярославскую область пришли данные о положительном тесте на коронавирус у мужчины из Оренбурга, который приезжал в это общежитие к родным.

Сейчас в Ярославской области коронавирус выявили у 144 человек. За последние сутки у 27 человек тест показал положительный результат. И это самый большой прирост заболевших с начала пандемии.

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коронавирусобщежитие в Угличе
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