Жили вдвоём в пустом доме: власти рассказали об отправленных на принудительную обсервацию угличанках

Стали известны новые подробности о двух жильцах общежития в Угличе, которых на карантин в больницу пришлось отправлять через суд. Оказывается, произошло это еще
— В обсервацию в Ярославль направили последних двух жительниц общежития по улице Никонова. Женщина и её дочь-студентка, как и её соседи, контактировали с мужчиной, у которого был поставлен диагноз
Также администрация сообщила, что 20 апреля истекают
Напомним, всех жителей общежития направили на обсервацию в ярославскую больницу на автобусах в ночь на
Сейчас в Ярославской области коронавирус выявили у