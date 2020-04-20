Жили вдвоём в пустом доме: власти рассказали об отправленных на принудительную обсервацию угличанках

Стали известны новые подробности о двух жильцах общежития в Угличе, которых на карантин в больницу пришлось отправлять через суд. Оказывается, произошло это еще 18 апреля .

— В обсервацию в Ярославль направили последних двух жительниц общежития по улице Никонова. Женщина и её дочь-студентка, как и её соседи, контактировали с мужчиной, у которого был поставлен диагноз COVID-19 . Все жильцы дома, и, в первую очередь, родственники заболевшего, по постановлению Роспотребнадзора были направлены в обсервацию для прохождения карантина 15 и 16 апреля . Но женщина отказалась ехать своевременно вместе со всеми. В течение нескольких дней они вместе с дочерью продолжали оставаться в пустом доме, подвергая опасности свое здоровье, поскольку в условиях общежития с общими коридорами, кухнями и санузлами невозможно соблюдать меры самоизоляции, учитывая, что двухнедельный срок после пребывания там заболевшего мужчины к настоящему времени ещё не истёк, — сообщили на официальной странице администрации Угличского района во «ВКонтакте».