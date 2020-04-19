В чате группы 76.RU Вконтакте на три дня растянулся спор на тему «надо ли публиковать адреса людей, заразившихся короноворусом». Одни решили, что «коронавирусная» карта необходима, чтобы знать и, если инфекция рядом, быть ещё аккуратнее, другие против – такие сведения могут обернуться травлей.
Публикуем мнения ярославцев:
Олеся Неволина:
- Очень нужная информация, чтобы отслеживать статистику, какой район Ярославля наиболее опаснее. Я буду знать, как обстоят дела в моем районе, и лишний раз на улицу не пойду.
Аркадий Гаврилов:
- Карта - не прививка, не поможет. Но в принципе лишней не будет, успокоит беспокойных и усилит бдительность у бдительных.
Вадим Гурьянов:
- У нас город не такой большой, в этом нет смысла. И самое главное - практической пользы от этой карты никакой, кроме как успокоения своих нервов а-ля «это всё в Брагино, а у нас всё хорошо - пойду тусить». Карта не успокоит, а лишь усилит панику. Про буллинг людей с подозрением слышали?
Сергей Канатьев:
- Травят, наверно, не за карантин и covid, а за тупость, что в такое время по забуграм поперлись шариться.
Александр Серяков:
- Не надо,не зря есть врачебная тайна. Вы даже не представляете, на что способны некоторые люди в панике. Они квартиру замуруют таким людям или сожгут.
Илья Паутов:
- Ни в коем случае в нашем средневековом обществе.
Сергей Лазаренко:
- Адреса давать не надо, а точку на карте с количеством зараженных ставить надо.
Ольга Погодина:
- Я за то, что бы знать, так как я и многие до сих пор не верят, так как заболевших никто никогда не видел.
Света Заволжская:
- Шарахаться, конечно, будут, как от прокаженного, от того, кто болеет. Хоть человек и не виноват. Но и знать нужно. Вот как хочешь...
Наталья Арефьева:
- Я считаю, надо. В такой ситуации даже обязательно. Улица и дом. Этого уже будет достаточно, чтобы понимать ситуацию вокруг.
Ольга Винокурова:
- Думаю, что нет. Вот в Москве надо! А у нас-то чего? Чтобы все знали своих героев в лицо, а потом на дверях в подъезде писали?
Елена Румянцева:
- Люди! Вы что? Каждый может заболеть, или вы думаете: «Меня пронесёт»? Вот тогда и аукнется. У вас есть семьи, дети. Каково будет, если начнется травля? Очнитесь!
Иван Смирнов:
- Не стоит. Максимум примерно в районе нескольких домов. Люди дикие от них чего угодно можно ждать.
Ольга Ганенко:
- Это конфиденциальная информация о состоянии здоровья. Другое дело, что у заболевших и потенциально заражённых не всегда хватает сознательности вести себя правильно, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
Наталия Терентьева:
- Надо обозначать конкретные районы, микрорайоны. Дома - не надо. Пусть все осторожничают, а не только жители этих домов.
Сергей Цыбаев:
- Знать надо,только без адреса. Например, на карте обозначить квартал, где есть заражение. Без адресов и фамилий тем более.