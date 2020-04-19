Аркадий Гаврилов:



- Карта - не прививка, не поможет. Но в принципе лишней не будет, успокоит беспокойных и усилит бдительность у бдительных.



Вадим Гурьянов:



- У нас город не такой большой, в этом нет смысла. И самое главное - практической пользы от этой карты никакой, кроме как успокоения своих нервов а-ля «это всё в Брагино, а у нас всё хорошо - пойду тусить». Карта не успокоит, а лишь усилит панику. Про буллинг людей с подозрением слышали?



Сергей Канатьев:



- Травят, наверно, не за карантин и covid, а за тупость, что в такое время по забуграм поперлись шариться.



Александр Серяков:



- Не надо,не зря есть врачебная тайна. Вы даже не представляете, на что способны некоторые люди в панике. Они квартиру замуруют таким людям или сожгут.



Илья Паутов:



- Ни в коем случае в нашем средневековом обществе.



Сергей Лазаренко:



- Адреса давать не надо, а точку на карте с количеством зараженных ставить надо.



Ольга Погодина:



- Я за то, что бы знать, так как я и многие до сих пор не верят, так как заболевших никто никогда не видел.

