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На въезде в Переславль тормозят приезжих

На въезде в Переславль тормозят приезжих

Доброе утро, друзья! Для тех, кто вчера предпочёл отдыхать и не следить за новостями, публикуем дайджест самых важных новостей о ситуации с коронавирусом в Ярославской области - короткий обзор за сутки:

  • 18 апреля коронавирус подтвердился ещё у 24 человек. С начала периода в регионе заболели 105 человек, выздоровели 12, на лечении находятся 93 человека;
  • в Ярославле из-за пациента с коронавирусом закрыли ещё одно отделение больницы имени Соловьёва. На изоляции семь врачей и 23 пациента;
  • ярославцы получили СМС от МЧС с просьбой оставаться дома. На данный момент в регионе действует режим повышенной готовности, жителям рекомендована самоизоляция, карантин пока не ввели;

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