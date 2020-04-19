Доброе утро, друзья! Для тех, кто вчера предпочёл отдыхать и не следить за новостями, публикуем дайджест самых важных новостей о ситуации с коронавирусом в Ярославской области - короткий обзор за сутки:
- 18 апреля коронавирус подтвердился ещё у 24 человек. С начала периода в регионе заболели 105 человек, выздоровели 12, на лечении находятся 93 человека;
- в Ярославле из-за пациента с коронавирусом закрыли ещё одно отделение больницы имени Соловьёва. На изоляции семь врачей и 23 пациента;
- ярославцы получили СМС от МЧС с просьбой оставаться дома. На данный момент в регионе действует режим повышенной готовности, жителям рекомендована самоизоляция, карантин пока не ввели;
- в Переславле чиновники и полиция начали тормозить всех, кто едет со стороны Москвы. Гости области теперь должны две недели соблюдать самоизоляцию;
- в соцсетях ярославцы обсуждают, как жители столицы теперь будут ездить на свои дачи в нашей области;
- православным верующим патриарх рекомендовал не ходить на Пасху в храмы. Провели трансляцию богослужения в прямом эфире.