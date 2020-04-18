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«Люди стали терпимее»: глава центральных районов Ярославля рассказал о работе во время эпидемии

Александр Трудоношин принял участие в трансляции в нашем Instagram-канале. Публикуем видео

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О жизни Кировского и Ленинского районов рассказал Александр Трудоношин

О жизни Кировского и Ленинского районов рассказал Александр Трудоношин

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин принят участие в трансляции в нашем Instagram-канале. Он рассказал, как «новая» жизнь во время распространения коронавирусной инфекции изменила работу властей и отношение людей к чиновникам.

— У жителей появилось больше терпимости [к власти]. Вопросов о том, что всё стало хуже и никто ничего не делает, стало меньше. У нас появилась возможность оперативнее и лучше реагировать на жалобы и просьбы. Когда одновременно 100 обращений, намного сложнее, чем когда их 50. Стараемся отрабатывать жалобы в течение трёх дней.

Публикуем полное видео разговора с Александром Трудоношиным.

Видео: Ольга Прохорова

Ранее в подобной трансляции принимал участие мэр Ярославля Владимир Волков. Он рассказал, как во время режима повышенной готовности живёт весь город.

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