«Цены на бензин — это пирог из налогов»: владелец заправки о том, почему топливо не подешевеет

Казалось бы, цена на нефть, как упала больше месяц назад, так и не собирается расти. В Европе бензин уже подешевел, а что у нас? Ни на копейку. Водители шутят на этот счёт, сокрушаются, да покупают то, что есть.

Почему так происходит и почему к нам не везут дешёвый европейский бензин, рассказал владелец сети автозаправок в Ярославле Сергей Бобылёв.

Цена на бензин — это пирог из налогов

— Есть компании перекупщики, а есть производители. Мне, как перекупщику, по сути, без разницы, сколько будет стоить бензин. Допустим, я добавляю 4 рубля на литр к оптовой цене, чтобы продавать на своих АЗС. Будет стоить бензин 20 рублей за литр или 30, я всё равно получаю одинаковую надбавку. Может, даже лучше, если топливо будет дешевле — больше буду продавать, — объясняет Сергей Бобылёв.