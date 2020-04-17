Хорошие новости — старший тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино выздоровел от коронавируса.

— Рады сообщить, что старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса! Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья! — опубликовал информацию клуб.

61-летний тренер перенёс болезнь у себя дома в Канаде. О его заражении стало известно в конце марта.

Родился 13 ноября 1959 года в городе Веланд провинции Онтарио, Канада. В числе завоеванных трофеев Майка Пелино: золотые медали Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002 году (ассистент главного тренера), золотые медали чемпионата мира 2003 года в Финляндии (ассистент главного тренера), золотые медали чемпионата мира 2004 года в Чехии (ассистент главного тренера), Кубок Нагано (ассистент главного тренера), Кубок Бауэра (главный тренер), Кубок Германии (ассистент главного тренера), Кубок Наций (ассистент главного тренера), Кубок Шпенглера (главный тренер), Кубок Виктории (ассистент главного тренера). Помимо этого, Пелино выиграл Кубок Наций с женской сборной командой Канады (главный тренер). Кубок Гагарина в составе ХК «Металлург» Магнитогорск (ассистент главного тренера) 2014 и 2016 годов, финалист Кубка Гагарина в составе ХК «Металлург» Магнитогорск и ХК «Авангард» Омск (ассистент главного тренера) в 2017 и 2019 годах.

