В Ярославской области увеличилось количество телефонов горячей линии по коронавирусу. Как сообщил региональный департамент здравоохранения, в связи с большим количеством вопросов к круглосуточному номеру (4852) 40-04-55 добавили телефоны: (4852) 73-80-60, 73-83-33, позвонить на которые можно с 8 до 19 часов.
— На горячей линии можно получить информацию о работе лечебных учреждений региона, о ситуации по коронавирусу, о том, какие меры профилактики необходимо применять, чтобы не заболеть, в каких случаях делается тест на инфекцию, а также получить консультацию по симптомам коронавируса и необходимости обращения за медицинской помощью, — уточнили в департаменте.
На вопросы по телефону отвечают врачи, которые прошли специальное обучение. Уже сейчас за сутки на горячую линию поступает около 600 обращений. В основном ярославцы спрашивают про симптомы и профилактику коронавируса, про выдачу льготных лекарств и больничных.
Напомним, горячая линия также открыта в Роспотребнадзоре по Ярославской области: (4852) 73-26-95.