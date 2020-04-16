В Ярославской области увеличилось количество телефонов горячей линии по коронавирусу. Как сообщил региональный департамент здравоохранения, в связи с большим количеством вопросов к круглосуточному номеру (4852) 40-04-55 добавили телефоны: (4852) 73-80-60, 73-83-33, позвонить на которые можно с 8 до 19 часов.



— На горячей линии можно получить информацию о работе лечебных учреждений региона, о ситуации по коронавирусу, о том, какие меры профилактики необходимо применять, чтобы не заболеть, в каких случаях делается тест на инфекцию, а также получить консультацию по симптомам коронавируса и необходимости обращения за медицинской помощью, — уточнили в департаменте.