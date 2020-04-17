Коронавирус у многодетных и открытие салонов красоты: что произошло за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Каждый день информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Мы публикуем этот обзор в коротких тезисах каждое утро, рассказывая, что произошло за сутки Ярославской области.
- число заражённых увеличилось на треть и достигло 62 человек, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии;
- в Гаврилов-Ямском районе коронавирус подхватила многодетная семья — мама, папа и трое детей;
- здесь можно посмотреть карту распространения заразы;
- переболевший коронавирусом сварщик из Ярославля рассказал, как у него в больнице забирали телефон, чтобы он не распространял информацию;
- предприятиям бытового обслуживания разрешили работать. В их числе салоны красоты и автомойки;
- депутаты предложили освободить ярославцев от уплаты взносов в фонд капремонта до октября;
- из-за пациентки с коронавирусом под ударом оказались все врачи Брисоглебской ЦРБ;
- на карантин закрыли отделение в больнице имени Семашко из-за пациентки, контактировавшей с друзьями, которые вернулись из-за границы.