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Коронавирус у многодетных и открытие салонов красоты: что произошло за сутки. Коротко

Информация по Ярославской области, которую вы могли пропустить, актуальная на утро 17 апреля

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Каждый день ситуация из-за распространения коронавируса меняется&nbsp;

Каждый день ситуация из-за распространения коронавируса меняется 

Доброе утро, друзья! Каждый день информации о распространении коронавируса так много, что сложно уследить за всем, что происходит. Мы публикуем этот обзор в коротких тезисах каждое утро, рассказывая, что произошло за сутки Ярославской области.

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