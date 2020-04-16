«Горзеленхозстрой» будет использовать технику САХа. Кроме того, по словам Степанова, все мастера, механики, водители и рабочие из «Городского спецавтохозяйства» были приняты в штат «Горзеленхозстроя» - это более 200 человек.



― На сегодняшний день все сотрудники «Городского спецавтохозяйства», занятые в технологическом цикле уборки и содержания дорог, были приняты на работу в «Горзеленхозстрой». Заработная плата по некоторым должностям вырастет от 1 до 11%, ни один сотрудник САХ не почувствует никаких ухудшений ни в оплате труда, ни в условиях трудовой деятельности, ― добавил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.



Однако сами бывшие сотрудники «Спецавтохозяйства» заявили, что зарплаты многим предложили ниже, чем у них были раньше.



- Из-за зарплат большинство людей сначала хотели отказаться от перехода. Потом случился коронавирус и явное начало кризиса. Люди, чтобы не остаться без куска хлеба, вынуждены были согласиться. Но есть и такие, которые написали заявление и ушли в никуда, - рассказала сотрудница САХа, пожелавшая остаться не названной.

