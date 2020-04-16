В мэрии Ярославля сообщили, что с 16 апреля уборкой города занялось муниципальное предприятие «Горзеленхозстрой».
— Теперь наше предприятие будет заниматься не только озеленением, уборкой скверов и парков, но ещё и уборкой дорожной сети. Раньше на один объект выходили два предприятия, мы убирали газон и дорожки, САХ — дорожное полотно. Не всегда это получалось одновременно. Сейчас выходит одно предприятие и убирает всё. Это более эффективно, потому что работы выполняются в комплексе, - прокомментировал и. о. директора МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.
«Горзеленхозстрой» будет использовать технику САХа. Кроме того, по словам Степанова, все мастера, механики, водители и рабочие из «Городского спецавтохозяйства» были приняты в штат «Горзеленхозстроя» - это более 200 человек.
― На сегодняшний день все сотрудники «Городского спецавтохозяйства», занятые в технологическом цикле уборки и содержания дорог, были приняты на работу в «Горзеленхозстрой». Заработная плата по некоторым должностям вырастет от 1 до 11%, ни один сотрудник САХ не почувствует никаких ухудшений ни в оплате труда, ни в условиях трудовой деятельности, ― добавил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.
Однако сами бывшие сотрудники «Спецавтохозяйства» заявили, что зарплаты многим предложили ниже, чем у них были раньше.
- Из-за зарплат большинство людей сначала хотели отказаться от перехода. Потом случился коронавирус и явное начало кризиса. Люди, чтобы не остаться без куска хлеба, вынуждены были согласиться. Но есть и такие, которые написали заявление и ушли в никуда, - рассказала сотрудница САХа, пожелавшая остаться не названной.
Сотрудники САХа даже выпустили обращение, полное проклятий в адрес городских властей.
Между тем, решение принято. «Горзеленхозстрой» будет отвечать за содержание всех основных автомобильных магистралей. Уборкой второстепенных дорог, дорог частного сектора и межквартальных проездов будут заниматься фирмы, которые выиграют это право на открытых электронных аукционах. «Городское спецавтохозяйство» продолжит заниматься сбором и утилизацией опасных бытовых и ртутьсодержащих отходов), отловом и передержкой бездомных собак.
И еще одна новость, касающаяся городского хозяйства, сегодня пришла из мэрии - новым заместителем главы города по ЖКХ стал чиновник из Люберец.