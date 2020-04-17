Режим самоизоляции в Ярославской области ещё не значит, что жизнь замерла полностью. Оформить важные документы по-прежнему можно в многофункциональных центрах. Рассказываем, какие госуслуги сейчас доступны и как их получить.
Какие документы оформляют в МФЦ во время пандемии коронавируса
Сейчас только по урезанному перечню:
- регистрация по месту жительства, пребывания;
- оформление (замена) паспорта РФ;
- госрегистрация недвижимости;
- предоставление сведений из единого госреестра недвижимости;
- услуги по оказанию мер социальной поддержки;
- оформление транспортной карты;
- регистрация на портале Госуслуги.
Как записаться
Все документы оформляют исключительно по предварительной записи. Просто прийти и сделать не получится. Записаться можно:
- на сайте www.mfc76.ru;
- с помощью мобильного приложения «Мои Документы онлайн»;
- по телефону РЦТО (4852) 49–09–09;
- в филиале на стойке консультации;
- по телефону филиала.
График работы филиалов МФЦ в Ярославле и области
Пока этот режим работы сохранится до 30 апреля.