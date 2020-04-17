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Просто прийти в МФЦ до конца апреля не получится&nbsp;

Просто прийти в МФЦ до конца апреля не получится 

Режим самоизоляции в Ярославской области ещё не значит, что жизнь замерла полностью. Оформить важные документы по-прежнему можно в многофункциональных центрах. Рассказываем, какие госуслуги сейчас доступны и как их получить.

Какие документы оформляют в МФЦ во время пандемии коронавируса

Сейчас только по урезанному перечню:

  • регистрация по месту жительства, пребывания;
  • оформление (замена) паспорта РФ;
  • госрегистрация недвижимости;
  • предоставление сведений из единого госреестра недвижимости;
  • услуги по оказанию мер социальной поддержки;
  • оформление транспортной карты;
  • регистрация на портале Госуслуги.

Как записаться

Все документы оформляют исключительно по предварительной записи. Просто прийти и сделать не получится. Записаться можно:

  • на сайте www.mfc76.ru;
  • с помощью мобильного приложения «Мои Документы онлайн»;
  • по телефону РЦТО (4852) 49–09–09;
  • в филиале на стойке консультации;
  • по телефону филиала.

График работы филиалов МФЦ в Ярославле и области

Пока этот режим работы сохранится до 30 апреля.

Режим работы филиалов МФЦ

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коронавирусCOVID-19МФЦ в Ярославле
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