Режим самоизоляции в Ярославской области ещё не значит, что жизнь замерла полностью. Оформить важные документы по-прежнему можно в многофункциональных центрах. Рассказываем, какие госуслуги сейчас доступны и как их получить.

Какие документы оформляют в МФЦ во время пандемии коронавируса

Сейчас только по урезанному перечню: