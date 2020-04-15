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Такую «уборку» коммунальщики устроили на улице Володарского

Такую «уборку» коммунальщики устроили на улице Володарского

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширнин удивился, когда увидел, как на улице Володарского вместо того, чтобы убирать улицу, коммунальщики поднимали пыль в воздух.

- Люди срочно закрывали окна, - рассказал Анатолий Каширин. - Уборка, конечно нужна, но не таким образом, особенно в нынешних условиях. Подметать нужно после дождичка, или же предварительно пролив участки. Но для этого нужно включать мозги.

Рядом оказался депутат, он снял происходящее на видео

Городские власти отреагировали на жалобы депутата и пообещали попытаться сделать так, чтобы подобного не повторялось.

- Подрядчику будет поручено усилить контроль над уборкой города, - сказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. - По технологии поверхность должна быть смочена.

Ранее уже было известно, что ярославские власти в этом году очень хорошо сэкономили на уборке улиц.

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городская средауборка улиц
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