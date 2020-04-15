Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширнин удивился, когда увидел, как на улице Володарского вместо того, чтобы убирать улицу, коммунальщики поднимали пыль в воздух.



- Люди срочно закрывали окна, - рассказал Анатолий Каширин. - Уборка, конечно нужна, но не таким образом, особенно в нынешних условиях. Подметать нужно после дождичка, или же предварительно пролив участки. Но для этого нужно включать мозги.

