Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширнин удивился, когда увидел, как на улице Володарского вместо того, чтобы убирать улицу, коммунальщики поднимали пыль в воздух.
- Люди срочно закрывали окна, - рассказал Анатолий Каширин. - Уборка, конечно нужна, но не таким образом, особенно в нынешних условиях. Подметать нужно после дождичка, или же предварительно пролив участки. Но для этого нужно включать мозги.
Городские власти отреагировали на жалобы депутата и пообещали попытаться сделать так, чтобы подобного не повторялось.
- Подрядчику будет поручено усилить контроль над уборкой города, - сказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля. - По технологии поверхность должна быть смочена.
Ранее уже было известно, что ярославские власти в этом году очень хорошо сэкономили на уборке улиц.