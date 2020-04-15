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«Сложно тем, кто делает уроки с детьми»: педагоги объяснили, почему родителям трудно на дистанте

Директор департамента образования рассказала, что учителям тоже тяжело от вопросов взрослых

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От домашнего обучения стонут родители

От домашнего обучения стонут родители

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова ответила родителям, страдающим от дистанционного обучения детей. Эту тему обсуждали 15 апреля на заседании муниципалитета Ярославля.

— Это вопрос, наверное, второй по популярности после коронавируса, — начала Елена Иванова. — Очень важно сейчас оказалось, чтобы дети самостоятельно выполняли задания. Те, кто не занимался с родителями раньше, не испытывают трудностей. К этому оказались готовы не все. И среди тех, кто не был готов, много вопросов от самих родителей.

Также она добавила, что основная нагрузка на учителей сейчас — это именно вопросы родителей, на которые приходится отвечать до полуночи. И попросила терпения у всех.

— Никто из вас, как и я, не вспомнит аналогичных случаев, чтобы вся страна в течение двух недель могла внедрить серьезную новую технологию. Это впервые, понятно, что и вопросов, и проблематики немало. Решаем и системно, и точечно. Делаем выводы по итогам первой недели.

В школе № 66 Ярославля и вовсе предлагают психологические консультации для семей, где стресс из-за сложившейся ситуации нарастает.

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