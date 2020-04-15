«Сложно тем, кто делает уроки с детьми»: педагоги объяснили, почему родителям трудно на дистанте

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова ответила родителям, страдающим от дистанционного обучения детей. Эту тему обсуждали 15 апреля на заседании муниципалитета Ярославля.
— Это вопрос, наверное, второй по популярности после коронавируса, — начала Елена Иванова. — Очень важно сейчас оказалось, чтобы дети самостоятельно выполняли задания. Те, кто не занимался с родителями раньше, не испытывают трудностей. К этому оказались готовы не все. И среди тех, кто не был готов, много вопросов от самих родителей.
Также она добавила, что основная нагрузка на учителей сейчас — это именно вопросы родителей, на которые приходится отвечать до полуночи. И попросила терпения у всех.
— Никто из вас, как и я, не вспомнит аналогичных случаев, чтобы вся страна в течение двух недель могла внедрить серьезную новую технологию. Это впервые, понятно, что и вопросов, и проблематики немало. Решаем и системно, и точечно. Делаем выводы по итогам первой недели.
В школе № 66 Ярославля и вовсе предлагают психологические консультации для семей, где стресс из-за сложившейся ситуации нарастает.