«Сложно тем, кто делает уроки с детьми»: педагоги объяснили, почему родителям трудно на дистанте

Также она добавила, что основная нагрузка на учителей сейчас — это именно вопросы родителей, на которые приходится отвечать до полуночи. И попросила терпения у всех.

— Никто из вас, как и я, не вспомнит аналогичных случаев, чтобы вся страна в течение двух недель могла внедрить серьезную новую технологию. Это впервые, понятно, что и вопросов, и проблематики немало. Решаем и системно, и точечно. Делаем выводы по итогам первой недели.

В школе № 66 Ярославля и вовсе предлагают психологические консультации для семей, где стресс из-за сложившейся ситуации нарастает.