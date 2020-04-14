В Ярославле владельцы салонов красоты написали обращение к региональным властям. Просят разрешить им работать. В редакцию обратилась Мария Мокичева, владелица салона красоты. Она объяснила свою позицию — почему она считает, что разрешить сейчас оказание таких услуг — это безопасно.
Когда закрывают все специализированные салоны, центры и тату-салоны, люди начинают ходить по домам «к чудо-мастерам». Где можно сделать ногти на кухне, где обедает чужая семья, где голову можно помыть в раковине (а что делать?), где нет должной обработки, а все идёт на самотёк и работает наше любимое «пронесёт»! И это — отправная точка в больницу.
Цены на все дезинфицирующие и антибактериальные средства выросли минимум на 100%! Думаете, эти расходы взяла на себя «домушница Наташа»? Нет, она пренебрегает вашим здоровьем и здоровьем своей семьи! Ей плевать, что будет с вами, когда вы уйдёте за дверь, а потом вам некого будет винить, потому что она просто сидит дома, а вы всю историю выдумали!
Правительство Ярославской области совсем не понимает то, что, запрещая работать салонам красоты, оно поощряет работу подпольно!
Милые девушки, знайте, вам делают маникюр перчатками и инструментами, просто помытыми с мылом! Пилки уже год лежат у «мастера» на полке, может, она и ноги кому «пилила». Вас это устраивает?
А я — индивидуальный предприниматель, не укрываюсь от оплаты налогов. Это открытое письмо мы составили с руководителями салонов красоты города Рыбинска и Ярославля. Нас 94 руководителя! Мы работаем строго по предварительной записи, скопления народа у нас нет.
У вас одна жизнь, не тратьте ее, чтобы сделать маникюрчик дома «у Наташки».
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