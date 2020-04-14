Цены на все дезинфицирующие и антибактериальные средства выросли минимум на 100%! Думаете, эти расходы взяла на себя «домушница Наташа»? Нет, она пренебрегает вашим здоровьем и здоровьем своей семьи! Ей плевать, что будет с вами, когда вы уйдёте за дверь, а потом вам некого будет винить, потому что она просто сидит дома, а вы всю историю выдумали!



Правительство Ярославской области совсем не понимает то, что, запрещая работать салонам красоты, оно поощряет работу подпольно!



Милые девушки, знайте, вам делают маникюр перчатками и инструментами, просто помытыми с мылом! Пилки уже год лежат у «мастера» на полке, может, она и ноги кому «пилила». Вас это устраивает?



А я — индивидуальный предприниматель, не укрываюсь от оплаты налогов. Это открытое письмо мы составили с руководителями салонов красоты города Рыбинска и Ярославля. Нас 94 руководителя! Мы работаем строго по предварительной записи, скопления народа у нас нет.

У вас одна жизнь, не тратьте ее, чтобы сделать маникюрчик дома «у Наташки».