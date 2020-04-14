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По данным на 13 апреля 2020 года, в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек

По данным на 13 апреля 2020 года, в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек

Доброе утро, друзья! Традиционно подготовили для вас дайджест самых важных новостей о ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Коротко о том, что произошло за последние сутки:

Полная хроника дня.

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