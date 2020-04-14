Доброе утро, друзья! Традиционно подготовили для вас дайджест самых важных новостей о ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Коротко о том, что произошло за последние сутки:
- в Ярославской области выявили 9 новых предположительно положительных тестов на COVID-19;
- из общего числа заражённых коронавирусной инфекцией в Ярославской области двое — сотрудники регионального УМВД, ещё у одного предварительно положительный тест отправлен на подтверждение в московскую лабораторию;
- условно положительный тесты на новый коронавирус выявили у четырёх медиков Гаврилов-Ямской ЦРБ, все они работают в детском отделении местной поликлиники;
- по последним данным, на 13 апреля 2020 года в Ярославской области на лечении от коронавируса в инфекционных больницах находится 21 человек, стало известно, из каких мест были госпитализированы люди с подтверждённым COVID-19;
- ярославские полицейские проверяют, как жители города соблюдают самоизоляцию — по паркам, скверам и набережным ходят патрули;
- в Ярославской области власти во время режима самоизоляции усиленно контролируют цены и запасы товаров в продуктовых магазинах, чиновники доложили: ситуация стабильна;
- из-за пандемии жительница Ярославской области не может вернуться на родину из Японии, а туристы из Ярославля застряли в Занзибаре;
- заболевшая коронавирусом в Ярославской области женщина рассказала о симптомах и о том, как у неё появилась болезнь.