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Почта России просит воздержаться людей от посещения отделений

Почта России просит воздержаться людей от посещения отделений

В Ярославле из-за распространения коронавирусной инфекции уже почти две недели не работают кафе и рестораны, салоны красоты, магазины одежды. А также все театры, музеи, филармония. Но по указу губернатора есть список организаций, которым работать разрешили. В числе постоянно работающих — Почта России, а это значит, что отправлять и получать посылки всё ещё можно. Но уже по другому графику.

— В период с 9 по 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг, — ответили в пресс-службе Почты России по Ярославской области. — Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

Все обычные отделения почты в Ярославле будут работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13:00 по 14:00. По субботам и воскресеньям они будут закрыты.

Дежурные отделения в Ярославле

Их два: Ярославль-150000 на улице Комсомольская, 22 и Ярославль-150064 на улице Бабича, 11.

График работы отделения на Бабича:

— понедельник-пятница с 8:00 до 20:00;

— суббота с 9:00 до 19:00;

— воскресенье с 9:00 до 14:00.

График работы отделения на Комсомольской:

— понедельник-пятница с 08:00 до 22:00;

— суббота с 09:00 до 18:00;

— воскресенье с 09:00 до 18:00.

График работы почты в Ярославской области

В других городах и сёлах отделения будут работать по ранее установленному графику. Он различается в каждом населённом пункте. Узнать расписание своего отделения можно на сайте почты, вбив адрес или индекс.

Пенсии, пособия и корреспонденцию почтальоны будут доставлять также, как и раньше.

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