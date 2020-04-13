В Ярославле из-за распространения коронавирусной инфекции уже почти две недели не работают кафе и рестораны, салоны красоты, магазины одежды. А также все театры, музеи, филармония. Но по указу губернатора есть список организаций, которым работать разрешили. В числе постоянно работающих — Почта России, а это значит, что отправлять и получать посылки всё ещё можно. Но уже по другому графику.



— В период с 9 по 30 апреля почтовые отделения, за исключением «дежурных» отделений связи, будут открыты для посетителей пять дней в неделю. Клиентам будет предоставлен весь спектр почтовых и финансовых услуг, — ответили в пресс-службе Почты России по Ярославской области. — Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания.