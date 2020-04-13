Доброе утро, друзья! Мы подготовили для вас короткий обзор всех самых важных новостей о ситуации с коронавирусом за сутки. Компактно собрали всё, о чем писали вчера (и будем продолжать сегодня) в нашей трансляции:
- губернатор Ярославской области — о введении карантина в регионе;
- из-за пациента с коронавирусом закрыли ещё одно отделение больницы. Врачей отправили на больничный;
- департамент здравоохранения признался, сколько на самом деле аппаратов для вентиляции лёгких работает в регионе;
- число зараженных коронавирусом в Ярославской области увеличилось на 14 человек;
- «Соблюдать требования самоизоляции»: МЧС предупредило ярославцев об угрозе коронавируса;
- кому можно работать: публикуем полное постановление правительства Ярославской области.