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Каждый день в лаборатории делают сотни тестов на коронавирус

Каждый день в лаборатории делают сотни тестов на коронавирус

Доброе утро, друзья! Мы подготовили для вас короткий обзор всех самых важных новостей о ситуации с коронавирусом за сутки. Компактно собрали всё, о чем писали вчера (и будем продолжать сегодня) в нашей трансляции:

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коронавирусрежим самоизоляции
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