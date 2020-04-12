Мошенники оперативно отреагировали на ужесточение ответственности за нарушение режима из-за коронавируса. Абоненты в разных регионах страны стали получать СМС, где говорится, что они якобы нарушили карантинный режим, сообщает Свердловский оперативный штаб.



Мошенники ссылаются на действующую статью 20.6.1 КоАП РФ и требуют оплатить штраф, отправив 4000 рублей на указанный номер. В случае неуплаты грозят возбуждением уголовного дела.