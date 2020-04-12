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Жителям Тутаева администрация сообщает онлайн о коронавирусе

Жителям Тутаева администрация сообщает онлайн о коронавирусе

Чтобы было меньше волнений, администрация Тутаевского района запустила онлайн-сервис на своём сайте, через который сообщает всю информацию о коронавирусной инфекции. Здесь будут указывать число заболевших, умерших и выздоровевших, а также карту города с работающими сейчас предприятиями и их контактами.

Например, можно найти работающий с дежурной группой детский сад, продуктовый магазин и аптеку. Здесь же принимают обращения онлайн.

— Каждый день мне поступает много обращений по вопросу коронавируса, о том, что происходит в городе, как защититься, — рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Сделали сервис. У нас всего один заразившийся — это мальчик, и 20 человек находится на карантине, вернувшись из-за границы.

О ситуации с коронавирусной инфекцией по всей Ярославской области мы сообщаем ежедневно в режиме онлайн.

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