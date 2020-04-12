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Народу в храме мало, люди стоят, соблюдая дистанцию

Народу в храме мало, люди стоят, соблюдая дистанцию

Сегодня православные отмечают праздник — Вербное воскресенье. Но из-за разгула коронавируса прийти в храм сегодня решились немногие.

— Народу необычайно мало, конечно, — говорят полицейские, которые дежурят сегодня у Успенского собора.

Внутри храма людей действительно совсем немного. И все стоят, соблюдая дистанцию. Правда, без масок.

Приличная дистанция

Приличная дистанция

— Мы не боимся, — говорит молодая пара, пришедшая сегодня на службу. — Посмотрели, что народу немного, и зашли. Если бы была толпа, то развернулись бы. Ну, праздник большой, хотелось в храм для настроения и помолиться за здоровье близких, чтоб не болели. И мы верим, что в храме ничего плохого случиться не может.

Так мало народу в праздники здесь не бывало

Так мало народу в праздники здесь не бывало

Видео: Александра Савельева

А вот в храме Спаса на Городу гораздо теснее. Но здесь многие в масках.

Храм небольшой, здесь теснее

Храм небольшой, здесь теснее

Прихожане в масках

Прихожане в масках

Береженого бог бережет

Береженого бог бережет

В маске и женщина из церковной лавки

В маске и женщина из церковной лавки

А это храм Михаила Архангела.

Здесь тоже люди стоят довольно близко друг к другу

Здесь тоже люди стоят довольно близко друг к другу

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коронавирусCOVID-19Вербное воскресенье
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