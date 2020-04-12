— Мы не боимся, — говорит молодая пара, пришедшая сегодня на службу. — Посмотрели, что народу немного, и зашли. Если бы была толпа, то развернулись бы. Ну, праздник большой, хотелось в храм для настроения и помолиться за здоровье близких, чтоб не болели. И мы верим, что в храме ничего плохого случиться не может.

