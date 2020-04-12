Сегодня православные отмечают праздник — Вербное воскресенье. Но из-за разгула коронавируса прийти в храм сегодня решились немногие.
— Народу необычайно мало, конечно, — говорят полицейские, которые дежурят сегодня у Успенского собора.
Внутри храма людей действительно совсем немного. И все стоят, соблюдая дистанцию. Правда, без масок.
— Мы не боимся, — говорит молодая пара, пришедшая сегодня на службу. — Посмотрели, что народу немного, и зашли. Если бы была толпа, то развернулись бы. Ну, праздник большой, хотелось в храм для настроения и помолиться за здоровье близких, чтоб не болели. И мы верим, что в храме ничего плохого случиться не может.
Видео: Александра Савельева
А вот в храме Спаса на Городу гораздо теснее. Но здесь многие в масках.
А это храм Михаила Архангела.