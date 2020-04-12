Патриарх разрешил: вербу можно освятить дома. Как это сделать

Сегодня православные празднуют Вербное воскресенье. Но в отличие от праздников в прошлые годы, этот из-за пандемии коронавируса, видимо, будет более «домашним»
- В условиях распространения коронавирусной инфекции, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома,- рассказали в ярославской епархии.
И дали дословно, что надо прочитать для освящения:
«О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».
Для тех же, кто на свой страх и риск решит пойти в храм сегодня, есть расписание службы:
12 апреля митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершит Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе - начало в 9.00.
Пойдёте в храм сегодня?
В целом же духовенству монастырей и приходов рекомендуется, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе Страстной седмицы и праздника Пасхи.